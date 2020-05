El gobierno socialista debe negociar el Plan Económco y Financiero

El gobierno socialista en el Ayuntamiento de Huesca tiene que negociar con el resto de grupos municipales con representación en el Consistorio oscense para sacar adelante el plan económico y financiero 20-21, al que está abocado al incumplir la regla de gasto en 2019.

El PSOE presentó el documento en la comisión de Hacienda celebrada el pasado viernes, pero no obtuvo el apoyo de ningún grupo de la oposición. El PP rechazó el plan al considerarlo “antisocial” porque recorta subvenciones de infancia, escuelas infantiles o proyectos de cooperación y desarrollo. La concejala Popular, Antonia Alcala, considera que el Plan es “la consecuencia de los desfases que el gobierno de Luis Felipe había acumulado en los dos últimos años”. En 2018, “la falta de gestión del alcalde impidió la ejecución del presupuesto y en 2019 se gastó más de lo debido”.

Alcalá ha apuntado algunas de las partidas en las que cree que se podría reducir el gasto. Así, ha señalado que “hay muchas partidas en las que se podrían hacer ajustes, se podría rebajar el número de personal eventual y de asesores que tiene este Ayuntamiento, se podrían reducir las partidas que quedan del Centro de Transformación Agroalimentaria porque no sabemos qué se quiere hacer con él, también hay unas partidas de Memoria Democrática que tampoco sabemos en qué dirección se quieren llevar, así como otras de lengua aragonesa”.

Otra de las medidas que contempla el proyecto socialista es la cancelación del Salón de Innovación y Emprendimiento. En este punto, Alcalá ha señalado que “el Salón podría ser un gran aliciente para la economía municipal”, ya que “sería el marco perfecto para debatir y estudiar las nuevas fórmulas de trabajo y emprendimiento que se impondrán tras la crisis”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Cadena, ha indicado que la abstención de su grupo se debe a que han trasladado a Intervención una pregunta relativa al Plan Económico y Financiero y están a la espera de su contestación. Cadena apuesta por el apoyo al comercio y al desarrollo y además eliminación de burocracia y ayuda al teletrabajo.

Cadena ha dicho que “tenemos que reorientar las partidas de protocolo y publicidad, para que sea el comercio y el desarrollo de Huesca los beneficiarios de ese cambio”.

El rechazo de Con Huesca Podemos Equo se debe a que “se restringe lo que tiene que ver con actividad cultural, partidas de juventud e infancia o cooperación al desarrollo y muy poco de protocolo”. Así lo ha dicho la portavoz de esta formación política, Pilar Novales, que ha destacado que su grupo planteará que se corrijan estos recortes.

El portavoz de VOX, Antonio Laborda, sostiene que es necesario recortar más en gastos siempre que no se recorte en política social ni en el apoyo a pymes y autónomos, pero sí en otras partidas. “Hay que hacer un recorte drástico en el capítulo 4, lo que son asociaciones y fundaciones a las que el Ayuntamiento financia y ahora mismo no debería ser así”. Además “pedimos que no afecte a asociaciones sociales, ni aquellas que fomenten el empleo ni el emprendimiento”.

Tras el rechazo de la oposición municipal, el PSOE se ve obligado a redactar un nuevo Plan Económico y Financiero.