El Gobierno de Aragón valorará el centro de acogida para menores extranjeros de Huesca, tal y como ha solicitado el consistorio oscense. Así lo ha confirmado la consejara de Ciudadnía y Derechos Sociales del Ejecutivo Autónomo, María Victoria Broto.

Asimismo, la consejera ha destacado la “buena coordinación” que en Aragón existe entre las partes implicadas para dar cumplimiento a la legislación en cuanto a la atención, protección y acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestra comunidad autónoma. En su obligación de protección, Broto ha querido dejar claro que “no siempre se debe responsabilizar” a estos menores y que cuando delinquen el procedimiento es el mismo de cualquier otro menor.

Broto ha manifestado que “esa coordinación es muy importante para que cualquier problema que surja lo podamos resolver de manera inmediata, que es como lo estamos haciendo en este centro y en el resto de los centros”. Ha puntualizado que “no podemos culpabilizar de todos los problemas que suceden a los menores no acompañados” y “yo tengo la obligación e velar porque esto no suceda”. Ha finalizado apuntando que “cuando un menor no acompañado comete un delito tiene que ser tratado como cualquier otro menor”.

Los recientes sucesos en la capital altoaragonesa en los que se han visto implicados menas ha llevado a la celebración este martes de una comisión de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Huesca con carácter urgente, en la que se ha pedido una valoración de la gestión y ubicación del centro de acogida de menores no acompañados.

Broto ha explicado que la gestión de los centros de acogida de menores en Aragón son asumidos por entidades con las que el Gobierno de Aragón llega a acuerdos para ello. En el caso de Huesca, el convenio con la entidad que gestiona el centro está funcionando, según Broto.