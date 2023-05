“Si gano las elecciones seguiré en el Ayuntamiento cuatro años y si no gano habrá otra toma de decisiones"

El candidato a la Alcaldía de Huesca por el PSOE y actual alcalde, Luis Felipe, ha afirmado que si gana las elecciones seguirá al frente del Ayuntamiento cuatro años y si no gana “habrá otra toma de decisiones”.

En cualquier caso, ha matizado que confía en ganar las elecciones, que las afronta con ilusión y que se ve como alcalde. “Si gano las elecciones seguiré en el Ayuntamiento cuatro años, no tiene ningún sentido presentarme para irme” y “si no gano las elecciones, habrá otra toma de decisiones”, pero “confío en ganar, afronto las elecciones con ilusión y me veo como alcalde”.

El candidato y actual alcalde de la ciudad sigue manteniendo lo que afirmó días atrás en cuanto a posibles pactos para mantener la Alcaldía y ha asegurado que no lo hará ni con Podemos ni con Cambiar Huesca, de hecho si de ellos dependiese no sería alcalde y dejaría el paso a otros compañeros. “Yo aspiro a gobernar en mayoría, en solitario y si mi bastón de mando dependiese de que el Gobierno Local estuviera Podemos o Cambiar Huesca yo no sería alcalde y dejaría paso a otros compañeros”.

Su aspiración es gobernar el Ayuntamiento de Huesca en solitario y con la mayoría suficiente. Durante la presente legislatura gobierna en minoría con apoyos puntuales de Ciudadanos. Precisamente, esta legislatura ha estado marcada por un voto en blanco que impidió que gobernase el PP, apoyado por Ciudadanos y VOX y finalmente la Alcaldía recayó en el PSOE por ser la lista más votada. “Soy alcalde porque fui el más votado y si alguien quiere ser alcalde sin ser el más votado tiene que sumar mayoría en el pleno” y “le diría al PP que si le toca negociar nuevamente este mandato ponga a los listos, porque no supieron negociar la alcaldía y la perdieron”.

Luis Felipe tiene palabras de elogio hacia Huesca y sus habitantes, dice que “tiene gran calidad de vida” y “un tejido social y una sociedad civil muy organizada” y “precisa de instituciones estables” y por eso se presenta. Por eso ha pedido el voto para el PSOE, porque considera que dan “estabilidad”, son “solventes” y tienen “experiencia de gobierno”. Para mejorar la ciudad, apuesta, entre otros, por actuar en materia hídrica, en cuanto a la gestión de la misma y sus conducciones y digitalización y también en la movilidad.

Luis Felipe Serrate nació en Huesca en 1962, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, diplomado en Trabajo Social. Concejal en el Ayuntamiento de Huesca desde 2003, donde ha desarrollado la responsabilidad de Alcalde en los mandatos 2010-2011 y desde 2015 a 2023. Fue diputado y portavoz del grupo socialista en la Diputación Provincial de Huesca en el período de 2011 a 2015. Es secretario general del PSOE de la Agrupación Local de Huesca.