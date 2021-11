Fuerte incremento de contagios por coronavirus en la provincia de Huesca y en la capital altoaragonesa

Salud Pública ha notificado 181 nuevos casos de coronavirus en Aragón, de ellos 57 se han notificado en la provincia de Huesca. Por zonas báscias de salud, se han notificado 25 casos positivos en la capital oscense, de ellos 12 en el centro de salud Pirineos, 9 en Perpetuo Socorro y 4 en Santo Grial. En la zona básica de salud de Jaca se han reportado 2 positivos, 6 en Fraga, 3 en Barbastro, 2 en Graus, Benabarre y Sabiñánigo, y 1 caso en Broto, Biescas, Monzón urbana, Sariñena y Albalate de Cinca.

Así, la incidencia se ha incrementado de forma notable en esta última jornada. El presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José Borrel, no descarta que se puedan implementar de nuevo medidas restrictivas si el aumento de contagios sigue sumando casos positivos. Borrel ha dicho que “de momento, estamos más contentos o más tranquilos porque tenemos mayor íncide de vacunación, pero hemos visto como en otros países se han adoptado medidas como la obligación de la vacunación sanitaria o la obligación de pasaporte Covid para entrar en restaurantes”.

Por otra parte, Borrel ha apuntado que la mayoría de los casos más graves se dan en personas no vacunadas. “Con las vacunas, la gravedad de un contagio no es tan alta y lo que vemos es que los no vacunados tienen más riesgo de sufrir un cuadro grave”.