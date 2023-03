Finalmente será Antonio Laborda el candidato de VOX al Ayuntamiento de Huesca

Finalmente es el actual concejal y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, el candidato a la Alcaldía de la capital oscense por esta formación de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Semanas atrás, VOX daba a conocer que Pablo Ciprés encabezaba la lista de VOX al Ayuntamiento de Huesca para los próximos comicios municipales, sin embargo la situación de VOX Huesca con la dirección nacional que provocaban el cese de parte del comité provincial, ha salpicado al actual candidato a la alcaldia de la ciudad de Huesca, Pablo Ciprés. Cabe recordar que a finales de febrero se le comunicaba desde Vox Nacional al presidente provincial, Rafael Pedraza, su destitución del cargo tras más de 4 años en el mismo.

Pablo Ciprés ha señalado que él era la cabeza visible y si el equipo ya no está no es lógico que él continúe. “Yo era la cabeza visible de un gran equipo que ha trabajado mucho y bien por Huesca y su provincia y hace unos días se cesó al comité ejecutivo provincial y si el equipo desaparece creo que debe desaperecer la cabeza”.

Ha aclarado que no ha sido una renuncia por su parte. “Esto no es una renuncia, yo nunca renuncio a nada, pero no me parece lógico que yo siga encabezando un proyecto en el que no me acompañen las personas con las que hemos creado el proyecto”.

Así, VOX ha informado este miércoles que el Comité Ejecutivo Nacional ha elegido a Antonio Laborda, actual concejal de la formación en el Ayuntamiento desde 2019, como candidato a la alcaldía de Huesca.

Antonio Laborda Mur nació en Huesca en 1978. Es diplomado en Ciencias Empresariles por la Universidad de Zaragoza, donde actualmente está cursando el Master de dirección y planificación del turismo. Posee el título de corredor de seguros de la Universidad San Pablo-CEU. Ha desarrollado su actividad profesional en la banca, seguros, así como en el sector agroindustrial. Es concejal y portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca desde 2019.