El fin de semana también hay que quedarse en casa.

El presidente del colegio de médicos de huesca, José Borrel, advierte del error que se estaría cometiendo con los desplazamientos de fin de semana a segundas residencias, por lo que hace un llamamiento a quedarse en casa

José Borrel ha apuntado que los movimientos que se puedan pretender realizar para desplazarse a segundas residencias coincidiendo con el fin de semana sería un error muy grave que hay que frenar como sea. Borrel explica que en el medio rural se está viendo algunos de esos desplazamientos a las segundas residencias."Mentalicémonos de que es una barbaridad".

A ello ha hecho referencia el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, que ha trasladado la preocupación existente por la situación de crisis sanitaria.

Entre sus preocupaciones figura la inoperatividad del servicio del 061 y la carencia de material para el personal sanitario. La escasez, dice Borrel,"la hemos tenido desde el primer dia, ahora es carencia"."Hemos ido tirando, reutilizando pero finalmenta ha habdo gente que ha extallado, no tengo absolutamente nada." El presidente del colegio insiste que "esa es la realidad con la que estamos trabajando a diario. Dicen que llegará, llegará, llegará pero mientras tanto....ya no es por nosotros, es que somos nosotros los vectores de la enfermedad hacia los pacientes al no tener medidas de protección".

Con respecto al 061, Borrel incide en la inoperatividad del servicio telefónico del 061. Dice que "dificultad no, imposibilidad absoluta". Denuncia el que todo se canalice a través de ese teléfono hace que no sirva no por el coronavirus sino que las emergencias vitales están quedando abandonadas "porque no podemos contactar ante un infarto....es una carencia absoluta. Tienen que sacar ese teléfono del coronavirus y ese teléfono se quede como emergencias, como hasta ahora, o que se habilite a los profesionales una via alternativa para poder entrar cuando tenemos una emergencia vital".

Borrel ha señalado que la escasez de material quedó patente desde el primer día, pero ahora se denunca la carencia del mismo.