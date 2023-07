El Festival Internacional de Panticosa arranca este domingo con seis días de música

Casi una veintena de actividades relacionadas conla música, un entorno natural excepcional, la tranquilidad de las montañas, el agradable ambiente veraniego y la mejor música. Esto son los ingredientes que invitan a acudir desde este domingo 16 al 21 de julio a Panticosa para disfrutar de la XI edición del Festival InternacionaldePanticosa‘Tocandoel cielo’.Esteconsolidado evento vuelve a llenar de música clásica la localidad del Alto Gállego, un pequeño municipio del Pirineo aragonés con cerca de 800 habitantes y que congregará durante una semana a más de 100 músicos en su undécima edición.

Bajo el lema “Ellas, las estrellas”, elfestivalquiere homenajear este año a celebridades del mundo de la lírica tales como Victoria de los Ángeles, de cuyo nacimiento se cumple un siglo este año. También se rendirá homenaje a la mezzosoprano Teresa Berganza, quien fue embajadora del festival, donde impartió sus grandes clases magistrales hasta el año 2018 y donde preparaba sus giras mundiales en verano, durante los años de gran apogeo en su carrera artística.

Pero el objetivo de esta edición no es solo homenajear a las grandes divas, también a esas pequeñas estrellas que en ocasiones no miramos, aquellas que han hecho una gran aportación al mundo de la música, pero cuyos nombres no trascienden tanto o se han quedado perdidosentre laspáginasde lahistoria.Porello, elfestival recordará a Elvira Hidalgo o a compositorasdesde principios del siglo XX, comoTeresaPrieto, hasta el siglo XXI, conla canaria LauraVega,pasando por RositaGarcíaAscot,Ángeles LópezArtiga o Carlota Garriga.

Una programación repleta de grandes conciertos

Uno de los momentosmás especiales de la edición de este año del festival será el concierto homenaje a la Teresa Berganza, mezzosoprano de gran relevancia y pieza fundamental delfestival.Estacita, programada para la clausura del festival, tendrá lugar el 21 de julio en el Auditorio-Teatro del Balneario de Panticosa y en ella participarán la soprano Cecilia Lavilla Berganza, la soprano Eugenia Boix, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el barítono Isaac Galán, el clarinetista Antonio García y los pianistas Miguel Ituarte y Carmen Esteban. En este concierto se estrenarán las obras encargadas por la Fundación García Esteban en homenaje a esta gran artística, compuestas por Laura Vega sobre el poema Balneario de la escritora Ana Merino y Miquel Ortega, sobre poemas de Federico García Lorca.

Además, este año en el marcodel Festival, el Balneario de Panticosaacogerá una exposición con algunos de sus mejoresvestidos. Bajo eltítulo ‘TeresaBerganza, sus vestidos enestío’, la exposición ha sido organizada por el comisario Román Padín, quien ha reunido algunos de los vestidosmássimbólicos de la cantante, y permanecerá abierta al público hasta el 15 de agosto en el Casino del Balneario de Panticosa. Se expondrán 12 vestidos, todos muy especiales y realizados por algunos de los diseñadores más reputados del momento como Elio Berhanyer, Guy Laroche, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Inés Higuera, Loris Azzaro. Además, entre las piezas destaca la casaca del rol de Cherubino de Cosìfan Tutte de Mozart y falda y corpiño que llevó en la ópera Carmende Bizet. Todaslas piezas de la muestrahan sido diseñadas acorde con el lugar en el que Teresa iba a cantar y pertenecen a los conciertos de temporadas estivales.

La programación musical dará el pistoletazo de salida el domingo 16 de julio en el Auditorio-Teatro del Balneario de Panticosa con “Cantar del alma: homenaje a Victoria de los Ángeles”, que contará con la soprano Núria Rial y el pianista Rubén Fernández Aguirre. De los Ángeles, de cuyo nacimiento se cumple un siglo este año, fue una de las cantantes más importantes del pasado siglo. Entre los grandes conciertos programados, encontramos también a Heilen Duo, formado por la violonchelista Mayte García Atienza y la pianista María Abad, que actuará en el mismo escenario el 17 de julio con obras de compositoras de Laura Vega, Ángeles López Artiga, Carlota Garriga, Consuelo Colomer, Rosa María García Ascot, Teresa Prieto y Nadia Boulanguer. Al día siguiente, el 18 de julio, Dianto Reed Quintet pondrá sobre escena su propuesta “Identidades, la magia del Duende”, basada en música española, desde el

Renacimiento hasta la actualidad.

Obras de Herrando, Riccardo Broschi, Nicola Antonio Porpora, Johann Adolf Hasse, Domenico Scarlatti forman parte del repertorio que Jorge Jiménez y Tercia Realidad pondrán sobre el escenario del Auditorio del Balneario el 19 de julio, con un concierto dedicado a otra gran estrella, Farinelli.

El de ArtesianDúo e Isaac Galántambién es uno de los grandes conciertos programados para este año que recalarán con “Cancionesde amor y vida” en el Auditorio del Balneario el 20 de julio interpretando obras de Mozart, Rossini, Guastavino o Chapí, entre otros.

El 21 de julio, en la Iglesia de Nuestra señora del Carmen del Balneario de Panticosa, se celebrará un concierto familiar,“Cuerdas al Cielo”, una actividad que busca integrar a los niños en una experiencia conjunta sin presiones académicas. Dentro de los ‘ConciertosTocandoel Cielo’ organizados para esta edición en el pueblo de Panticosa, actuará Yolanda Cartiel, con el Piaf Ensemble y la actriz Amparo Baró, dando voz a Edith Piaf el 18 de julio. Y el 20 de julio se celebrará un concierto para todos los públicos como parte del Proyecto Jazz for Kids: ‘las ventanas del Jazz’

El Festival Internacional de Panticosa ha preparado dos conciertos gastronómicomusicales como partedel ciclo Jazztangueando:elprimero el 19 de julio con la cantante y clarinetista CarolaOrtíz y Pirineos Jazz Ensemble, y el segundo será el 20 de julio con el pianista Marco Mezquida. Ambos tendrán lugar en la Sala Casino del Balneario de Panticosay la entrada incluyela cena y el concierto posterior. Cabe mencionarque Pirineos Jazz Ensemble se presenta al público en este festival de Panticosa y está formado por jóvenes músicos aragoneses, encabezados por el contrabajista oscense Dani Escolano. Tertulias y proyecciones para completar la XI edición.