Fernando Justes encabeza la lista de Aragón Sí Puede al Ayuntamiento de Huesca

El concejal de Aragón Sí Puede-Huesca, Fernando Justes, encabeza la lista de esta formación al Ayuntamiento de Huesca para las elecciones municipales del 26 de mayo. En la primera asamblea celebrada este año, esta formación política ha decidido presentarse a las elecciones de mayo y mediante votación se ha elegido por unanimidad entre afiliados y simpatizantes a Fernando Justes como cabeza de lista.

A partir de ahora se elaborará la lista municipal de candidatos al Ayuntamiento de Huesca y se empieza a elaborar el programa electoral que Aragón Sí Puede-Huesca presentará para los próximos cuatro años y que según se ha informado desde esta formación “dará continuidad al programa que presentó en los anteriores comicios siguiendo la línea de nuestra candidatira aragonesista de izquierdas”.

En la actual legislatura, Fernando Justes, ocupa el puesto número dos de la lista municipal por Aragón Sí Puede-Huesca tras Mary Romero y está la frente de la concejalía de Vivienda, ya que la formación política a la que representa es socia de gobierno del PSOE en el Consistorio oscense.

Justes, que ha señalado que “la única manera de cambiar las cosas es meter la cabeza dentro”, sostiene que “ya no somos nuevos, llevamos casi cuatro años y hemos demostrado que hay otra forma de hacer las cosas, basada en escuchar a la ciudadanía y así, entre otras cosas, se ha puesto en marcha la oficina de la vivienda, que era un servicio muy demandado”.

La actual número uno de la lista muncipal, Mary Romero, ha aludido a motivos profesionales para no repetir al frente de esta formación. Así ha dicho que “la decisión está badada en mi desarrollo profesional y he decido no concurrir como cabeza de lista al Ayuntamiento para las próximas elecciones”.