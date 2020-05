La feria de la cereza de Bolea de este año se cancela por la crisis sanitaria

La feria de este año esta prevista para el 14 de junio y desde el Ayuntamiento de la Sotonera lamentan que este año no pueda realizarse por cuestiones de seguridad.La alcaldesa de Bolea, Isabel Bailo destaca que normalmente cada año cerca de 8000 personas visitan la feria. Por cuestiones sanitarias en est crisis del Coronavirus, este año no se puede organizar. En cualquier caso,este año la previsión es que haya una buena cosecha y la recolección comenzara a finales de mes. Como explicaba la alcaldesa " el producto viene en esta fecha y no se puede aplazar a septiembre".

Más de 400 personas han cerrado la bolsa de trabajo que se había previsto para la recolección de este fruto. En cualquier caso la previsión es que sea una buena cosecha tanto en calidad como en cantidad, como explica la acaldesa, a falta de las últimas semanas y pendientes de la climatología. La crisis sanitaria también provoca que la recolección no pueda realizarse como en los años anteriores y será con trabajadores de la zona. Para esta labor, desde el Ayuntamieno se había abierto una bolsa de trabajo ya que este año no se puede contar con cuadrillas de otros países. Más de 400 personas se han inscrito y como confirmaba la alcaldesa de la localidad, "se ha tenido que cerrar la bolsa" porque con las personas de la zona será suficiente

Durante la Feria de la cereza se puede disfrutar cada año de una oferta variada de actividades como degustación de cerezas, música en vivo y exposiciones, sin olvidar la oferta cultural que habitualmente en la zona que en esta ocasión tiene que suspenderse