Lla federación de padres y madres de alumnos de aragón (FAPAR) ha trasladado la incertdumbre que está generando la vuelta a las aulas y pone sobre la mesa la grave situación de las familias para conciliar la vida familiar y laboral

El plan de desescalada contempla la apertura de centros educativos para algunos alumnos en la fase 2, que en principio sería a partir del 25 de mayo. FAPAR recuerda que se plantea la vuelta para alumnos de 2º de Bachillerato, con el objetivo de que preparen la EVAU; para los de 4º de la ESO, con el objetivo de acabar el ciclo y para alumnos de hasta 6 años. Posteriormente, se ha debatido la posibilidad de ampliar la edad de los niños a los 12 años, pero no se ha concretado nada. Rosana Liesa, presidenta de FAPAR en Huesca, ha resaltado la complicación de esta situación, ya que hay que garantizar la seguridad teniendo en cuenta la conciliación familiar. Liesa explica que "no sabemos si vamos a entrar en fase 1 o en la 2". Entendemos que hay un "problema gravísimo de conciliación". Rosana Liesa explica que no es fácil de solucionar pero " hay muchos padres y madres que van a empezar a trabajar en breve y no pueden dejar a los niños con las personas mayores porque son personas de riesgo".

FAPAR insiste en que la administración tome medidas muy pensadas y teniendo en cuenta la realidad actual de las familias. Además, recuerda que también habrá que tomar medidas para la vuelta a las aulas el próximo curso, en el mes de septiembre. La presidenta de FAPAR en Huesca insiste en que "podemos ensayar algo ahora pero lo que está claro es que, parece que en septiembre vacuna no va a haber y no sabemos cómo va a estar de inmunizada la población y hay que tener medidas muy bien pensadas.