FAPAR solicita que no se avance materia lectiva hasta que se recuperen las clases presenciales

FAPAR defiende el derecho a la educación en igualdad de condiciones y por eso piden no avanzar en materia lectiva, ya que las diferentes casuísticas de las familias hacen que los alumnos deban convivir con realidades no siempre favorables para el confinamiento. A ello ha hecho referencia la presidenta de FAPAR Huesca, Rosana Liesa.

Liesa ha apuntado que tanto profesores como alumnos se están teniendo que adaptar a un cambio muy rápido en el sistema educativo, que no permite llegar hasta donde lo hacen las clases presenciales. Liesa explica que "los docentes se están esforzando mucho, han tenido que cambiar sus sitemas de trabajo en apenas una semana". Tienen preparada sus clases en una forma presencial, añade Liesa y en una semana cambia todo esto y además conjuga con una situación de tletrabajo con el confinamiento". La Presidenta de FAPAR en Huesca argumenta que su papel es fundamental y "no es lo mismo la interacción que se produce en una clase presencial en la que el docente controla perfectamente si el alumno se está enterando o no". Los niños, por otra parte, "también es mucho más fácil concentrarse viendo a su profesor ahí".

FAPAR está pendiente de conocer las resoluciones que en materia educativa deben adoptarse, teniendo en cuenta que se aproxima el final de curso, y entre estas figura la evaluación. Liesa explica que "no se valora un aprobado general porque hay que hay que tener en cuenta que no todos puedan promocionar. Hay alumnos que pasado el segundo trimestre estaba claro que no deberían promocionar". Pero Liesa añade que hay algo más drámatico porque "en secundaria en la segunda evaluación es donde más suspensos se suelen producir, que luego tradiconalmente en la tercera se recuperan, es la gente que está en más riesgo".