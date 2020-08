La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón, FAPAR, espera conocer esta semana con detalle los protocolos que regirán el inicio del curso escolar a nivel general y la primera semana de septiembre, los protocolos que se establecerán en cada centro educativo.

El Gobierno de Aragón ha iniciado una ronda de contactos con los diferentes actores de la comunidad educativa para abordar el inicio del curso escolar en la coumindad autónoma. Una de las reuniones la ha mantenido con la FAPAR, que ha dado a conocer sus propuestas y ha conocido los planes trazados por el Gobierno de Aragón ante los diferentes escenarios, según los cuales se primará la enseñanza presencial para los niveles inferiores y la semipresencial para los niveles superiores.

La presidenta de FAPAR en la provincia de Huesca, Rosana Liesa, ha apuntado que se van despejando las dudas sobre el inicio del curso escolar, pero sigue la incerdidumbre sobre cómo se desarrrollará. “Vemos ya más claro cuál es el escenario en el que se llevará a cabo el inicio del curso, además esta semana se despejarán algunas dudas, ya que se presentarán las órdenes y los protocolos”, ha dicho la presidenta de FAPAR, que ha añadido que “más incertidumbre nos plantea el saber cómo se va a desarrollar el curso una vez que empiece”.

Liesa ha dado a conocer que esta semana se conocerán los protocolos que regirán el inicio del curso a nivel general, como los planes de actuación para el servicio de comedor o de transporte de alumnos, mientras que la primera semana de septiembre se concocerán los protocolos de organización que establecerá cada centro a nivel particular. En este unto, cabe recordar que desde el 30 de junio, los centros educativos debían elaborar un Plan de Contigencia, con su organización particular.

Una de las muchas dudas que se plantean es cómo habrá que actuar ante un contagio o un posible caso de contagio. “No es lo mismo una situación de contagio que se produzca en un centro grande o que se produzca en un centro pequeño o que aparezcan más de dos contagios en dos burbujas diferentes” y “esto es algo que aparecerá detallado en el protocolo que en breve conceremos, todo lo que se pueda porque la casuística es muy variada”.