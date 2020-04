La FAMCP recomienda a los alcaldes dirigirse al Gobierno de Aragón sobre las necesidades sanitarias

La federación aragonesa de municipios, comarcas y provincias (FAMCP) indica a los alcaldes que deben dirigirse al centro de coordinación operativa del Gobierno de Aragón, ante cualquier necesidad de material sanitario o de otro tipo relacionada con la lucha contra el coronavirus

Así se ha resuelto en la comisión permanente de la FAMCP, que ha pedido a los alcaldes que sus ayuntamientos no lleven a cabo acciones de carácter sanitario que no sean de estricta competencia local. Joaquín Monesma, miembro de la ejecutiva de la Federación, ha explicado que hay que evitar la confusión ya que, a veces, el material que se puede adquirir no cuenta con la fiabilidad aconsejada. Para no crear confusión, dice Monesma, "no todo lo que venden o se compra desde diferentes administraciones tiene la fiabilidad que debería de que tener" y "entendemos la preocupación de los regidores a nivel municipal por la problematica que causa en sus municipios pero para una mejor coordinación de medios y de información, entendemos que lo mejor es que nos ciñamos a las competencias que tenemos establecidas, sobre todo en materia sanitaria".

Monesma que ha asegurado que entiende que los alcaldes quieran actuar, ha insistido en que el Centro de Coordinación Operativa se encargará de facilitar lo necesario. En una situación tan complicado, ha dicho Monesma, que " en un tema tan delicado como éste,como es la salud pública debe haber un mando único coordinado y todas los Ayuntamientos y Comarcas que detecten que tienen alguna necesidad en materia sanitaria deben ponerse en contacto con el CECOP del Gobierno de Aragón que facilitará que lleguen esos medios que necesiten".

Por otra parte, Monesma ha confirmado que la Federación hará llegar a la Delegación de Gobierno, una petición formulada por parte de los alcaldes para que los vecinos puedan atender sus huertos.