La falta de medios y de personal ha motivado la renuncia del jefe de bomberos de Huesca

La falta de medios y de personal, así como la falta de atención por parte del Ayuntamiento para subsanar la situación del servicio de prevención y extinción de incendios de Huesca ha motivado la renuncia del jefe de bomberos, nombrado el pasado viernes.

El Ayuntamiento de Huesca nombró el pasado viernes, de forma interna, inspector jefe de bomberos a José Luis Rivas . Un puesto al que Rivas ha renunciado tras recibir el lunes siguiente la notificación. “Este puesto debería estar cubierto por un funcionario de carrera, pero los cambios de jefes han hecho que el personal del parque, de forma accidental, acceda a los puestos de jefatura”, ha explicado.

José Luis Rivas ha apuntado que desde 2010 lleva desempeñando puestos de jefatura según las necesidades y durante este tiempo ha ido remitiendo informes al Consistorio, solicitando la renovación de la flota de vehículos, la compra de ropa, la mejora de la estructura del servicio y coordinación y del procedimiento de trabajo, entre otros asuntos. Sin embargo, “estas necesidades no han sido atendidas y la situación cada vez va a peor y la necesidad de personal es mayor”.

Rivas ha señalado que “en el puesto de jefatura estaría yo solo, cuando debería haber cuatro personas en estos puestos, y esto origina aumento de jornada, que excede de las 35 horas semanales que es lo que está estipulado y aumento de estrés” y “como no hay personal para poder suplir, no hay posibilidad de compensar el aumento de jornada, ni hay fiesta, ni remuneración”. Además, “en el servicio de bomberos hay una inversión cero por parte de los presupuestos directos del Ayuntamiento y no se puede mantener un servicio como éste sólo con subvenciones y convenios con otras administraciones”.

La pasada semana, las quejas de los bomberos obligaron a interrumpir el pleno municipal y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, aseguró que los servicos jurídicos estudiarían las posibles responsabilidades que se podían derivar de esta situación, en la quelos bomberos tiraron al suelo ropa y cascos. Rivas ha lamentado que esta sea la forma que tiene el Ayuntamiento de llegar a un asunto de encuentro. En este punto, ha dicho que “no creemos que sea la mejor manera de llegar a un punto de encuntro, en lugar de sentarnos a hablar para tratar de encontrar soluciones a esta problemática que se viene arrastrando a lo largo del tiempo”.

GUARDIAS

De esta forma, continúa la polémica por el servicio de bomberos, ya que a estas protestas se suma también el decreto emitido por el alcalde Luis Felipe para garantizar que se hagan todas las guardias. “Perplejidad” es lo que sienten los bomberos de la capital oscense ante este decreto que se firmó unas horas después de que los trabajadores del parque municipal presentaran en el Registro del Ayuntamiento un escrito con su negativa a hacer más guardias extraordinarias para suplir la falta de personal.

Los bomberos denuncian que, con la plantilla actual, 35 trabajadores de los que 4 están de baja, no se puede cubrir el servicio, que llevan desde abril realizando horas extraordinarias que todavía no han cobrado.

Rivas ha reconocido que la plantilla está “enfadada y desanimada” después de arrastrar durante tanto tiempo “una situación límite y mantener ahora este clima de tensión con el Ayuntamiento”.