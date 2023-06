La “falta de diálogo con el PP” podría llevar a VOX a votarse a si mismo en el pleno de constitución

VOX agota las últimas horas y aunque no tiene decidido todavía el sentido de su voto de cara a la investidura mañana de Lorena Orduna como alcaldesa de Huesca por el PP, todo parece indicar que se votará a sí mismo.

Con un reparto de 12 concejales del PP, siendo la lista más votada, 10 del PSOE y 3 de VOX, la investidura de la Popular Lorena Orduna no correrá peligro aunque no cuente con los votos de VOX, si finalmente esta formación política decide votarse a si misma. El pricipal argumento que Antonio Laborda ha ofrecido para declinarse en principio por votar a VOX y no al PP ha sido la falta de diálogo de los Populares. Así, ha dicho que “nosotros siempre hemos tendido la mano a dialogar con el PP, pero ellos con soberbia política hablan como si tuvieran la mayoría absoluta y no les hemos pedido nada ni solicitado tampoco, porque consideran que tienen que gobernar en solitario”.

Así, todo parece indicar que el voto irá para la formación política a la que representa. “Todavía no lo tenemos decidido”, pero en base a esa falta de dialogo “lo decidiremos” y “hay muchas posibilidades de que nos votemos a nosotros mismos”.

A pesar de ello, Laborda ha asegurado que VOX está abierta a llegar a acuerdos durante la legislatura “por el bien de la ciudad”, al tiempo que advierte que no regalarán sus votos a otra formación política que no tenga en cuenta su forma de entender la política. Así, apuesta por hacer inversiones productivas y abordar cuestiones relacionadas con el agua, la vivienda de protección oficial o la movilidad y retirar las ayudas del Ayuntamiento a quien rechace una formación o un trabajo.

En este punto, Laborda ha manifestado que “creemos que hay que hacer inversiones productivas para la ciudad, sobre todo, en el tema del agua, de la vivienda de protección oficial y de una movilidad en la que los peatones no se vean perjudicados, también queremos reducir partidas y bajar impuestos”. Asimismo, ha manfestado que “hay que dar una vuelta a la cultura de esta ciudad” y “además queremos impulsar que toda persona que rechace una formación o un trabajo, la ayuda que perciba por parte del Ayuntamiento de Huesca sea eliminada”.