Falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Huesca con la policia local por el pago de horas extra en fiestas

El Ayuntamiento y la Confederación de Seguridad Local -confluencia de formaciones sindicales- discrepan sobre la manera en la que se organizará la Policía Local para las inminentes fiestas por el pago de horas. En cuanto a San Lorenzo, el equipo de gobierno señaló que la organización de la Policía Local se hará mediante horas extra y, aunque ya no esté el "pack" laurentino de 40 horas, el cuerpo seguirá funcionando exactamente igual que en años pasados. Pero la Confederación de Seguridad Local criticó que la propuesta del Ayuntamiento supondrá que la hora extra se pague a "aproximadamente" un 30 por ciento menos que la hora extraordinaria normal, "incluso inferior al precio de hora ordinaria de un agente del cuerpo de Policía". El presidente de la junta de personal y miembro de CSL-Cipol añade que "toda la plantilla" de la Policía tiene asumido que trabajará en San Lorenzo "pero les gustaría que se negociara" el cobro. La petición sobre las horas extra, agregó Mur, "es extensible a todos los servicios municipales" para que si cobran por debajo de lo que marca el pacto convenio se iguale el importe y si están por encima, se mantenga así.

Por su parte, el PP considera “inexplicable” que el cuadrante de la policía local no incluya las fiestas de san lorenzo. Esto supone, dice el pp, que durante la semana laurentina el servicio se va a cubrir en su totalidad mediante el cómputo de 2.568 horas extras, lo que tendrá un coste de 70.000 euros.

El PP del Ayuntamiento de Huesca considera que no hay excusa ni explicación para que el cuadrante anual de la Policía Local no incluya como servicio ordinario las fiestas de San Lorenzo, cuyas necesidades son, precisamente, las más previsibles de la actividad municipal. El PP, además, quiere saber si la medida se ajusta a derecho al anticipar la realización de horas extraordinarias dentro de lo que habría de ser la jornada ordinaria del servicio. En relación a las horas del servicio, el PP solicita un informe de las horas extraordinarias que serán precisas en 2019 para garantizar su cobertura, así como su valoración económica. En todo caso, el PP subraya que no está en tela de juicio lo que considera el “excelente trabajo” de la Policía Local sino las “permanentes improvisaciones de Luis Felipe, que derivan siempre en un gasto imprevisto que merma el dinero de todos los oscenses”.