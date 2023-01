Fallece el ex alcalde de Huesca, Fernando Elboj

El que fuera alcalde Huesca y senador, Fernando Elboj, ha fallecido esta tarde en la capital altoaragonesa. Fernando Elboj Broto que fuera alcalde de Huesca por el PSOE durante once años (1999-2010), ha fallecido este lunes a los 76 años de edad. El funeral se celebrará este miércoles a las 11.00 en la iglesia de Santiago. La capilla ardiente estará instalada el martes de 10.00 a 20.00 en el Tanatorio de la calle Fraga

Nacido en 1946, Elboj estuvo ligado al PSOE oscense durante casi medio siglo. "Hoy la ciudad, la provincia y el PSOE pierden a uno de sus grandes referentes", ha señalado el secretario general de la Agrupación Local del PSOE Huesca y actual alcalde, Luis Felipe. Durante los once años que Fernando Elboj estuvo al frente de la alcaldía de la capital altoaragonesa, hizo de nuestro municipio una ciudad abierta, acogedora y activa, siempre con el objetivo de crecer en servicios y oportunidades para los oscenses". En este sentido, Felipe ha recordado la construcción del Palacio de Congresos, inaugurado en 2008. "Huesca no sería lo que es si él no hubiera planteado este proyecto. Supo ver la importancia que tendría no solo para la ciudad, sino para sino para toda la provincia, contar con una infraestructura de estas características, foco de atracción de eventos pero también de turismo en torno a ellos".

En el recuerdo de todos", ha continuado, "siempre estará la gestión que hizo de la grave sequía que asoló a la localidad en 2005. Fue el primer alcalde en tomar la decisión de restringir el uso de agua ante la carencia que había", y ha añadido que "su tenacidad permitió acelerar las obras para llevar agua a la capital desde el Cinca a través de Valdabra". El Ayuntamiento, decía Fernando Elboj, es la mejor escuela. Pero no fue ese el inicio de su andadura política, pues comenzó como senador en 1982, representando a la provincia de Huesca hasta 1989. Un año después fue nombrado director provincial de Educación, cargo que desempeñó hasta 1994. En 1999 se presentó por primera vez a la alcaldía, "ya entonces demostró que era posible el entendimiento entre fuerzas políticas, pues gobernó en coalición con Izquierda Unida y el PAR", ha apuntado Luis Felipe. En 2003 logró la mayoría absoluta y el PSOE gobernó en solitario. En 2007 repitió coalición con el PAR y, tras tres legislaturas al frente del Ayuntamiento, dimitió como alcalde en 2010 para centrarse en su labor como senador, puesto al que volvió en 2008.











(