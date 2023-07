El exceso de velocidad está detrás de buena parte de los accidentes mortales del último año en Huesca

La salida de vía causada por un exceso de velocidad está detrás de buena parte de los accidentes mortales del último año en la provincia de Huesca, con el fallecimiento de once personas.

La jefa provincial de Tráfico en Huesca, Margarita Padial, ha hablado de los principales factores de accidentalidad y siniestralidad y, entre ellos, ha resaltado que “de los once accidentes mortales que hemos tenido en lo que va de año, siete han sido por salida de vía y el resto han sido por colisión frontolateral y por otras causas” y “esas salidas de vía han sido por exceso de velocidad y alguna distracción, pero como factor concurrente está el exceso de velocidad”.

Padial ha dicho en que “hay que seguir insistiendo en el uso del teléfono móvil y en un problema que estamos observando también como causa de siniestros que es la somnolencia en los conductores y es necesario ir descansado e hidratado y, sobre todo, hay que respetar la señalización”.

Once personas han fallecido en las carreteras de la provincia en lo que llevamos de año. Según datos de la Dirección General de Tráfico, el 2022 fue todavía más trágico ya que los muertos en el mismo periodo ascendieron a quince. Pero las cifras no son buenas, tal y como ha reconocido la jefa provincial de Tráfico. “Son cifras más bajas, pero no dejan de ser cifras malas” y es que “sólo en esta primera fase de operación de tráfico de verano han fallecido tres personas”, por lo que “nos encontramos con un balance muy negativo”.

Este pasado fin de semana falleció un jóven de 15 años vecino de la localidad oscense de Sariñena en un accidente en Fraga. El vehículo en el que viajaba como ocupante chocó frontolateralmente con una furgoneta.