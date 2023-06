El director de cine etnográfico y fotógrafo español, conocido por sus series de documentales sobre costumbres, oficios perdidos, y tradiciones, Eugenio Monesma, recibirá la Distinción Rotaria 2023, por su dilatada y fructífera carrera profesional.

Así se ha acordado por los miembros del Rotary Club de Huesca. Un galardón que se otorga a las personas o entidades de la provincia de Huesca que se han destacado en su dilatada y fructífera carrera profesional, y en este caso por los más de cuarenta años de intenso trabajo divulgando el patrimonio cultural altoaragonés.

Eugenio Monesma se ha mostrado muy contento por este premio. “La verdad es que lo recibo con mucha alegría, porque se trata de gente de Huesca y han valorado mi trabajo” y es que “son muchos años de recuperar tradiciones y que en Huesca lo valoren a mí me hace mucha ilusión”.

Monesma ha resaltado que “no me ha preocupado eso de ser profeta en mi tierra, lo que más me preocupa es hacer cosas” y “si disfruto haciendo lo que hgao me doy por satisfecho y si luego llega la segunda parte y los ciudadanos valoran lo que hgao ya es una doble satisfacción”, pero “lo importante es disfrutar con mi trabajo”.

El acto de entrega tendrá lugar el lunes 19 de junio a las 19,30 horas en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Huesca.