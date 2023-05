Mª Eugenia Gabás (PAR): “Hay que desarrollar el potencial de Huesca y darlo a conocer en el exterior”

La candidata del PAR a la Alcaldía de Huesca, Mª Eugenia Gabás, defiende las propuestas programáticas con las que concurre a las elecciones municipales del 28 de mayo y que persiguen desarrollar el potencial de Huesca y darlo a conocer en el exterior.

Mª Eugenia Gabás ha formado parte del grupo Ciudadanos en la actual legislatura en el Ayuntamiento de Huesca, tras conseguir en los anteriores comicios municipales 3 concejales pero, en esta ocasión, ha decidio optar por la formación política del PAR, con la que concurre a las elecciones como cabeza de lista. Un cambio motivado por no entender “la deriva de Ciudadanos, ni las coaliciones conformadas”. En este contexto recibió la llamada del PAR y entendió que “ese era mi sitio” y es que “soy una mujer de centro”.

No ha pasado por alto el inicio de la actual legislatura en el Consistorio oscense marcado por un voto en blanco que le arrebató la acaldía a la Popular Ana Alós y se la dio al socialista Luis Felipe, mientras las miradas se dirigían a Ciudadanos. Gabás ha dicho que el voto en blanco fue “una papeleta y no un grupo” y que ella es “una víctima” de dicho voto en blanco.

Ha señalado que “yo todavía estoy esperando que me lo expliquen”. A este respecto, ha asegurado que “no dejé de pedir explicaciones a Ciudadanos, a nivel nacional, autónomico y a personas de organización” y al PP “pedí que me hicieran pericial caligráfica y a cualquiera, porque yo rellené la papelata a mano” y es que “soy una persona leal con lo que me dicen, con independencia de que creo que las negociaciones (para la conformación del Gobierno Local) no se llevaron bien, porque primero Ciudadanos iba a tener la Alcaldía según acuerdos y dos horas antes se cambió”. En este punto, ha dejado claro que “el PP dijo que ellos se apartaban de lo que les decía nacional y por lo tanto no nos iban a hacer alcaldes, pero lo dijeron y lo explicaron”. Así las cosas, “se nos dice que votemos a Ana Alós y yo cumplí con ello y lo he pedido siempre y nunca ni PP ni Ciudadanos me ha explicado nada nunca, yo soy una víctima de ese voto en blanco”.

Centrada en su aspiración en las filas del PAR, Gabás, que ha asegurado que ama, quiere y se cree a Huesca, ve a la ciudad “apática y muy poco reivindicativa”, al tiempo que ha resaltado su “gran potencial”. Precisamente, cree que el reto es desarrollar el potencial de la ciudad y darla a conocer. “En Huesca tiene que haber una concejalía o un desarrollo que salga al exterior, es decir, un Ayuntamiento no puede esperar a que vengan los inversores o a que vengan empresas, alguien tiene que salir a explicar Huesca, dónde está ubicada y qué tiene”.

Para desarrollar su potencial, apuesta por trabajar en el urbanismo y en materia de vivienda, así como en las infraestructuras, cuidar los polígonos industriales y potenciar PLHUS y el tejido agroindustrial, a través de la creación de un polígono para esta industria. También apuesta por la coordinación y por la agilidad administrativa.

En materia de futuros pactos postelectorales, ha dicho que la única línea roja que pondrán será los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Ha defendido el voto del PAR, alegando que “se trata de un partido con una historia de 45 años haciendo política”, que ha dado “estabilidad, sabe pactar y buscar la unidad”. Ha añadido que “no va a haber mayorías absolutas y entre pactar con extremos o hacerlo con un partido centrado que rema a favor, la diferencia es grande”. En su opinión, “es el momento del PAR”.