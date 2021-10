Estudian las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la protesta de los bomberos en el pleno

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Huesca están estudiando las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la protesta de los bomberos ayer en el pleno y que obligó a interrumpir la sesión.

Los trabajadores del servicio de extinción de incendios y salvamento de Huesca acudieron ayer a la celebración del pleno del Ayuntamiento para dar a conocer sus quejas y reivindicaciones. Los bomberos lanzaron al suelo cascos, camisetas y carteles durante el pleno y en la calle continuaron con la protesta, con ruido de petardos y silbatos, provocaron una humareda y en las pancartas que desplegaron mostraron su quejas e hicieron alusión a los incumplimientos de los responsables municipales. Un ruido que obligó a interrumpir la sesión y a celebrar una junta de portavoces de forma urgente, en la que se decidió estudiar la situación y actuar en consecuencia.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, que ha informado de que “se está estudiando por los servicos jurídicos lo acontecido ayer en el pleno”, ha indicado que “las reivindicaciones son legítimas y deben entenderse siempre como reivindicaciones”, pero “la reivindicación no puede convertirse en una cosa distinta”.

Ha añadido que “interrumpir un pleno de una corporación y de la forma en la que se hizo no puede pasarse por alto”.

Los trabajadores del servicio de extinción de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Huesca anunciaron días antes su intención de acudir al pleno, como medida de protesta por la situación en la que se encuentra el servicio municipal. Los bomberos lamentan la paralización de la construcción del nuevo parque de bomberos de Huesca, después de años esperando unas nuevas instalaciones, ante la degradación de las actuales. Los bomberos han insistido en varias ocasiones en que no entienden cómo no se avanza en la construcción de un nuevo parque, teniendo los terrenos, el dinero y un requerimiento de inspección de trabajo en la que dice que las actuales instalaciones no cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.