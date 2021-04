El estado de salud del 35% de las personas atendidas por Cruz Roja durante la pandemia ha empeorado

Las desigualdades repercuten de forma clara en la salud de las personas, especialmente de las más vulnerables. El 56,7% de las personas atendidas por el Plan RESPONDE de Cruz Roja, puesto en marcha en 2020 tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, afirma tener un estado de salud regular, malo o muy malo y el 35,2% señala que éste ha empeorado tras la pandemia. El 33,5% ha sido afectado por la COVID-19 de un modo cercano, siendo un 15,8% quienes declaran haber contraído la enfermedad personalmente.

Además, como consecuencia indirecta de la pandemia los trastornos psicológicos o emocionales tienen un impacto decisivo: el 66% afirma tener algún problema emocional siempre o la mayor parte del tiempo, siendo la preocupación (43,1%), la tristeza (28.9%) y la depresión (24,9%) los estados de ánimo negativos más extendidos. Además, el 34% tiene dificultades continuadas para dormir. Estos son algunos de los preocupantes datos en el ámbito de la salud que se desprenden del boletín sobre la vulnerabilidad social ‘El impacto de la COVID-19 en la población atendida por Cruz Roja a través del Plan RESPONDE’, una investigación que pretende obtener una radiografía detallada sobre el grado de vulnerabilidad, riesgo de pobreza y exclusión y necesidades y expectativas de las personas atendidas por la Organización a través de este Plan.

“Teniendo en cuenta que Cruz Roja trabaja con las personas más vulnerables, estos datos vienen a demostrar, una vez más, cómo las condiciones de vida de las personas determinan su salud. Las desigualdades en educación, en atención sanitaria, en apoyo social, en empleo, de oportunidades en función del sexo, entre otras, se traducen también en resultados desiguales en salud”, según recalca Cristina Ferrero, del área de Salud de Cruz Roja Española.

Construir un mundo más justo y saludable

Por estas razones, Cruz Roja se suma a la campaña lanzada por la Organización Mundial de la Salud con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud (7 de abril), ‘Construir un mundo más justo y saludable’. Las principales causas de morbilidad y mortalidad hay que buscarlas en las condiciones cotidianas de vida, como el acceso al agua segura, viviendas adecuadas, alimentación, educación o trabajo, la disponibilidad de apoyo social, las condiciones medioambientales, más que en las características físicas o biológicas de las personas.

Muchas veces, establecemos como causas de la mala salud comportamientos personales y, por tanto, trasladamos a las personas la carga o responsabilidad de proteger su salud. Las conductas relacionadas con la salud o los “estilos de vida” no siempre provienen de elecciones estrictamente personales y libres. Es más, la mayor parte de la población no tiene la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable, tener un trabajo que no tenga un impacto nocivo para la salud.

"Sí, nuestro mundo, nuestra sociedad es desigual y esas desigualdades repercuten de forma clara en la salud de las personas, especialmente de las más vulnerables”, señala Ferrero. “pero, tal y como señala la OMS, esta situación se puede prevenir; es por ello por lo que debemos seguir trabajando para garantizar la equidad, como pieza central en la salud individual y comunitaria y, en consecuencia, en la recuperación de la COVID-19", apunta la portavoz de Cruz Roja.

Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19

El Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19 es una intervención integral frente a la pandemia a través de acciones en las áreas de socorros, inclusión social, salud, educación, empleo y medio ambiente. Gracias a este Plan, la Organización ya ha podido atender hasta la fecha a más de 3.800.000 personas. “Mejorar las condiciones de las personas en todos esos ámbitos, desde las medidas específicas sanitarias al empleo, pasando por la educación, la vivienda, los entornos y redes sociales de apoyo, entre otras, contribuye, qué duda cabe, al bienestar general y a la salud en concreto de las personas a las que atendemos”, según indica Cristina Ferrero Camacho.

En el ámbito específico de la Salud, cabe destacar que Cruz Roja ha atendido a más de 1,4 millones de personas con información, medidas preventivas, entrega de alimentos, medicamentos y mascarillas, traslados a centros sanitarios, etc. Y, ante la necesidad de apoyo psicosocial, creó además ‘Cruz Roja Te Escucha’, un servicio que ha ayudado ya a más de 6.500 personas que han sufrido en su propia piel las consecuencias de la pandemia, porque han perdido a seres queridos sin poder despedirse, forman parte del personal sanitario en la primera línea o han perdido su empleo.

“La mejora de la salud requiere contar con adecuados recursos sanitarios y fundamentalmente la reducción de las desigualdades vinculadas a los determinantes sociales de la salud, ya que, actualmente, las desigualdades constituyen la mayor epidemia y suponen la mayor amenaza para la salud de la población”, concluye Ferrero.