El PP espera que la moción de censura sea apoyada por Ciudadanos

El PP presentará mañana una moción de censura en el Ayuntamiento de Huesca, a la espera de que hasta el miércoles sea firmada por los 13 concejales que conforman la mayoría absoluta del pleno municipal y que fueron los que habían firmado un pacto para investir, a través de su voto en el pleno, a la candidata Popular Ana Alós. Así lo ha anunciado Alós, en una rueda de prensa acompañada por todos los miembros de candidatura municipal.

Este mecanismo legal, en caso de que prosperase, permitiría sacar al socialista, Luis Felipe, de la Alcaldía de Huesca, que obtuvo gracias a la emisión de un voto en blanco que nadie reconoce su autoría y pasar a ser ocupada por el PP, al tiempo que permitiría dilucidar quién depositó dicho voto en blanco, con el que se se rompió el acuerdo PP, Ciudadanos y VOX para investir a la Popular como alcaldesa de la capital altoaragonesa.

Tras la celebración del pleno, las miradas del PP y VOX se dirigieron hacia Ciudadanos, cuyo candidato, José Luis Cdanea, ha negado reiteradamente. Alós, ha dicho que si Ciudadanos no tiene ningún problema firmará la moción de censura y así ratificará el pacto al que se comprometió el sábado de votar al PP.

“Tenemos claro que si Ciudadanos no tiene ningún problema y siguen manteniendo que no llevaron a cabo ese voto en blanco y que ese pacto era lo que querían llevar a cabo, no tendrán ningún problema en respaldar esa moción de censura”, ha puntualizado la candidata Popular, que ha explicado que “debe ser firmada por trece concejales del Ayuntamiento, ya que debe contar con mayoría absoluta para que pueda tener validez y ser debatida y votada”. Ha añdido que “estaría formada por los 9 concejales del PP, el cocejal de Vox, que ya ha anunciado que están dispuestos a firmar la moción de censura y esperamos y proponemos que también los 3 concejales de Ciudadanos la firmen”.

Alós ha trasladado que “si el pacto al que se llegó no se ratifica será porque algunos de los concejales que tendrían que firmar y votar esta moción de censura no lo hacen y deberán ser ellos los que expliquen el por qué no lo hacen”.

La candidata ha argumentado que “se trata de un mecanismo que nos permite la ley, que creo que aclararía y dejaría limpio el nombre del Ayuntamiento de Huesca y eliminaría todo tipo de sospechas de lo que pudo pasar el pasado sábado y para nosostros es una prioridad”.

Ha explicado que el voto que se emite en la urna durante el pleno de investidura de un alcalde es secreto, pero cada concejal emite un voto no en su nombre, sino en nombre de los votantes que en las elecciones han depositado su voto en el partido al que representa.

También se ha referido a la publicación realizada por el candidato de Ciudadanos, José Luis Cadena, en las redes sociales donde ha acusado a la líder popular de “mentir” por negar que el Partido Popular ofreciera a Ciudadanos la Alcaldía de Huesca. Un día antes de la celebración del pleno de investidura Ciudadanos proclamó a Cadena, que en las elecciones municiplaes se hizo con 3 concejales, como alcalde de Huesca, frente al PP, que con 9 concejales, era con quien estaba negociando un pacto para el Ayuntamiento de Huesca. En este punto, Alós ha insistido en que en ningún momento se planteó votar a otro candidato a la Alcaldía de Huesca que no fuera Ana Alós. Así, ha aclarado que “yo nunca he dicho que el PP no le hubiera ofrecido la alcaldía a él, en los pactos a nivel nacionak puede ser, parece ser que había un pacto nacional donde la alcaldía de Huesca era para Ciudadanos”, pero “yo lo que he dicho es que nosotros en ningún momento nos planteamos votar la candidatura de José Luis Cadena”.

También se ha referido a otra publicación en redes sociales en la que Cadena ha dicho que se reserva el derecho a emprender acciones legales ante cualquier tipo de injuria o calumnia contra él o sus compañeros incluída la vía penal y al respecto Ana Alós ha apuntado que “no se a quién se refiere, nosotros no hemos acusado a nadie, lo único que estamos intentando es defender nuestra honorabilidad, porque al decir que no han sido ninguno de ellos están cuestionando lo que hemos hecho el resto de concejales que teóricamente íbamos as formar ese pacto y nosotros votamos la candidatura de Ana Alós y lo volveremos a votar si se produce una mción de censura”.