El PP espera que Lambán hable de asuntos de interés oscenses en su intervención del Día de Aragón en Huesca

El Partido Popular de Huesca reclama al presidente del Gobierno de Aragón, javier Lambán, que se pronuncie, en el discurso del Día de Aragón, sobre los asuntos que preocupan a los oscenses. Entre otros temas, se ha referido a las infraestructuras pendientes, a la ordenacion de los recursos enérgeticos o a los Juegos Olímpicos.

Sobre este último asunto, el presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván, ha asegurado que “Lambán era consciente del trabajo y de las decisiones que se tomaban en la mesa técnica de los Juegos Olímpicos” y que “definían la candidatura de 2030, porque había tres representantes del Gobierno de Aragón”. Oliván no se crre que Lambán lo desconociera. “Cuando sale el dictamen de la mesa técnica, señor Lambán se hace el ofendido” y le pregunta “si no conocía el trabajo que estaban realizando sus representantes y que habían votado a favor de la propuesta técnica y no sabía que la mesa técnica no fue al valle de Cerler” y “la opinión pública no entiende que se queje de algo que él mismo ha avalado”.

Ésta es una de las cuestiones que el presidente del PP en Huesca le pide a Javier Lambán que se pronuncie este viernes en el discurso del Día de Aragón en Huesca. Además, le reclama que hable también de otros asuntos que preocupan a los oscenses como las infraestructuras pendientes en la provincia y los retrasos, por ejemplo, en la A-22.

Gerardo Oliván también pide a Lambán que se pronuncie sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno de Aragón para aliviar la economía de las familias aragonesas y especialmente las oscenses. En el mes de marzo, Huesca se colocaba como la tercera provncia del país con la mayor subida de los precios hasta un 12,2 por ciento, más de dos puntos por encima de la media de las provincias españolas, según Oliván.