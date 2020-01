A la espera de la nueva ubicación

El próximo inicio de las obras de reurbanización del Coso Bajo obliga al traslado temporal del mercadillo de venta ambulante que los sábados se ubican entre el paseo Ramón y Cajal y el entorno de la plaza de Santo Domingo, en el Coso Bajo. Los vendedores están a la espera de conocer la nueva ubicación y han propuesto al Ayuntamiento tres posibles zonas en el centro de la ciudad.

El mercadillo se realiza los martes en el entorno del camping San Jorge y los sábados entre el paseo Ramón y Cajal y el entorno de la plaza Santo Domingo. Las obras afectan al mercado del sábado, cuyos puestos dejarán de instalarse en dicha ubicación desde esta misma semana, ya que las obras de reurbanización comienzan el día 15 de enero.

El portavoz de los vendedores ambulantes, Emilio Giménez, ha dado a conocer que en las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Huesca han propuesto tres ubicaciones en el centro y ha señalado que la opción de instalarse en la misma ubicación de los martes no les resulta rentable y la descartan. “Preferimos no poner el mercado los dos días en el lugar de los martes porque no es efectivo, son todo pérdidas, por eso hemos planteado el centro de la ciudad, hay tres posibles zonas y una de ellas parece que va por buen camino”.

Giménez ha apuntado que se trata de un tema que hay que resolver pornto, ya que si no se decide pronto el emplezamineto no habrá mercadillo este sábado.