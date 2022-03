La Escuela Taurina Oscense reune a los mejores novilleros del panorama nacional

Los paros que se están registrando en el sector del transporte han motivado un cambio en la ganadería a lidiar este sábado 19 de marzo dentro del festejo programado por la Escuela Taurina Oscense en la Plaza de Toros de Huesca en forma de clase práctica abierta al público.

Debido a estas incidencias, la ganadería inicialmente prevista, Herederos de Bernardino Píriz de Olivenza, no podrá acudir desde Badajoz.

Las gestiones realizadas por la Escuela altoaragonesa y la buena disposición del ganadero José Daniel Guerrero Casabona permitirán celebrar el festejo, en el que finalmente se lidiará la ganadería Toros de Guerrero, de Fuentes de Ebro (Zaragoza), con divisa roja y blanca.

La retirada de invitaciones para la clase práctica que comenzará a las 16:30 continúa a muy buen ritmo y todo augura una extraordinaria cita taurina que reunirá a aficionados de distintas provincias que podrán contemplar el magnífico nivel de los alumnos Angelín (Escuela Taurina de Alicante), Porta Miravé (E.T. Oscense), Tristán Barroso (E.T. Badajoz), Aarón Palacio (E.T. Mar de Nubes de Zaragoza), Ignacio Boné (E.T. Oscense) y Daniel Artazos (E.T. Valencia). Las invitaciones pueden recogerse en diferentes puntos de Huesca (Peña Taurina Oscense, Comercial Luna y Bar Avenida), Zaragoza (Tasca de Raúl) y Zuera (Carnicería Julián).

La Peña Taurina Oscense se fundó al igual que la Escuela Taurina en 1978 gracias al tesón de seis aficionados de la ciudad de Huesca. Hoy, más de cuatro décadas después, agrupa a 200 socios y se ha mostrado clave para mantener viva la llama de la tauromaquia en Huesca, en cuya calle del Desengaño tiene su sede social permanente y local de reunión. En él, además de prestar servicio hostelero, se programan distintas charlas relacionadas con el mundo del toro, se organizan los viajes a presenciar corridas y, en definitiva, se hace todo lo posible por mantener la afición, con la vista puesta en los más jóvenes, que constituyen un objetivo prioritario para la actual Junta Directiva.