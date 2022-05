La Escuela Taurina Oscense celebrará un nuevo festejo en la Plaza de Toros de Huesca este sábado

La Plaza de Toros de Huesca abrirá de nuevo sus puertas el sábado 14 de mayo para acoger un nuevo festejo organizado por la Escuela Taurina Oscense, que reunirá en una clase práctica abierta al público -la cuarta celebrada en los últimos meses por la entidad formativa que respalda la Peña Taurina Oscense- a los mejores novilleros del momento en la víspera del día de San Isidro. Se trata de una cita de primer orden, que sin duda va a congregar a aficionados de todo el entorno llegados para disfrutar con el buen hacer de los dos triunfadores del festejo celebrado en el mismo coso taurino el pasado mes de marzo, Porta Miravé (E.T. Oscense) y Tristán Barroso (E.T. Badajoz). Estarán acompañados por otros cuatro novilleros de primera línea como son Nabil “El Moro” (E.T. Mar de Nubes de Zaragoza), Cid de María (E.T. Guadalajara), Jorge Mallén (E.T. Oscense) y Borja Navarro (E.T. Valencia).

Todo ellos lidiarán con muerte seis novillos de la prestigiosa ganadería de Herederos de Bernardino Píriz de Olivenza (Badajoz), bajo la dirección del matador de toros y director de la Escuela Taurina Oscense Ricardo Aguín “El Molinero”. Las invitaciones para la clase práctica pueden recogerse en los puntos habituales de Huesca (Peña Taurina Oscense, Comercial Luna y Bar Avenida), Zaragoza (Tasca de Raúl, en la calle Doctor Casas) y Zuera (Carnicería Julián).

El espectáculo, que comenzará a las 18:00 horas, estará amenizado por una charanga y las puertas se abrirán una hora antes, para favorecer un cómodo acceso del público. Un año lleno de actividad para la Escuela Taurina Oscense Los últimos meses han estado llenos de actividad y éxitos para los alumnos de la Escuela Taurina Oscense. Así, si Ignacio Boné era finalista en el bolsín taurino celebrado los días 23 y 24 de abril en Zaragoza, con lo que lidiará una novillada sin picadores en la Feria del Pilar, Javier Poley, que debutará con picadores el 3 de julio en Yunquera de Henares (Guadalajara), toreaba con éxito en Ricla en marzo junto a figuras como Morante de la Puebla. Asimismo, Porta Miravé era finalista en la II Convivencia de Escuelas Taurinas celebrada el 26 de marzo en Galápagos, Guadalajara.

Los alumnos de la Escuela Taurina Oscense han participado en numerosas tientas por toda la geografía española y se preparan para tomar parte en nuevas clases prácticas que tendrán lugar en ciudades como Alicante o Burgos durante las próximas semanas. Además, la Peña Taurina Oscense trabaja en la preparación de un importante espectáculo taurino en la antesala de las fiestas de San Lorenzo de Huesca.

En opinión de su presidente, Pablo Ciprés, “estamos muy satisfechos del nivel de nuestros alumnos y encantados de contribuir, gracias al esfuerzo de un gran equipo de voluntarios y al respaldo de nuestros patrocinadores, a que Huesca tenga una programación taurina estable, porque nos debemos a los aficionados, que cada vez son más”. Sobre la Peña Taurina Oscense La Peña Taurina Oscense se fundó al igual que la Escuela Taurina en 1978 gracias al tesón de seis aficionados de la ciudad de Huesca. Hoy, más de cuatro décadas después, agrupa a 200 socios y se ha mostrado clave para mantener viva la llama de la tauromaquia en Huesca, en cuya calle del Desengaño tiene su sede social permanente y local de reunión. En él, además de prestar servicio hostelero, se programan distintas charlas relacionadas con el mundo del toro, se organizan los viajes a presenciar corridas y, en definitiva, se hace todo lo posible por mantener la afición, con la vista puesta en los más jóvenes, que constituyen un objetivo prioritario para la actual Junta Directiva.