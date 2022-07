El PP emplaza al gobierno provincial a defender el territorio ante el desmantelamiento de servicios esenciales

Los populares de la Diputación Provincial de Huesca consideran que su gobierno socialista está emprendiendo un giro “diametralmente opuesto a sus anunciados en la lucha contra la despoblación”. Las propuestas del PP ante los cierres de Puntos de Atención Continuada y de consultas en pequeños municipios, el drástico recorte en las paradas de autobús y las limitaciones en el servicio ferroviario han recibido una tibia respuesta en el pleno de la Corporación provincial. Para el PP, la situación en las comarcas altoaragonesas en el contexto de una crisis económica sin precedentes constituye “una “tormenta perfecta que forzará el paulatino descenso de población”,

El presidente popular y portavoz del PP en la Diputación, Gerardo Oliván, argumenta que “si el PSOE no afronta de una vez el problema, incluso desoyendo las directrices de Pedro Sánchez, aumenta la presión sobre los habitantes en lugar de darles facilidades”. Los populares inciden en que la movilidad población en el territorio quedará condenada si el Gobierno de España elimina cincuenta paradas de autobús. “El más elemental de los servicios, la atención sanitaria”, señala Oliván”, nunca ha sufrido un hachazo semejante”. La limitación de los transportes ferroviarios es “un freno” a la comunicación y el progreso. Para Oliván, “la suma de todos esos factores deja a los habitantes ante la duda de si este territorio garantiza la estabilidad familiar, y a los turistas ante la perspectiva de viajar a un destino sin servicios de calidad. No son problemas aislados. Es ya una cuestión de supervivencia”.

El PP, que había buscado una respuesta institucional en varias propuestas de resolución, lamenta que el PSOE de la DPH “las limite a pura retórica, apunta Oliván. “Si la primera corporación municipal de la provincia se limita a pronunciamientos confeccionados para no irritar a la Moncloa y Lambán, si no pasa a la acción, está incumpliendo la primera de sus obligaciones. No defiende el territorio ni a sus habitantes”, concluye Gerardo Oliván.