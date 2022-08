El embalse de Vadiello he perdido en la última semana un 4 por ciento de sus reservas

La situación preocupa en los quince núcleos que dependen de este suministro hídrico y en la Mancomunidad de aguas de Antillón y Vadiello.

El presidente de dicha mancomunidad, José Luis Ferrando, ha asegurado que desde 2008 no se vivía una situación parecida. “Según mis datos, en el 2008 la situación era muy parecida pero llegaron las lluvias y se pudo arreglar”. Ha añadido que “este año está un poco mejor, pero si a final de octubre la situación sigue así y no llueve tendremos un problema bastante gordo”.

Ferrando ha recordado que en la zona hay muchas granjas de cerdos, terneros y ovejas conectadas a Vadiello, además del abastecimiento para agua de boca en las distintas localidades que no tienen otra alternativa hídrica. “Lo primero es el agua de boca y luego los animales, por supuesto, y estamos preocipados porque no tenemos un plan B, es decir, no tenemos otro sitio del que coger el agua”.

Por ello, se recomienda a los ayuntamientos y vecinos hacer un uso responsable del agua. “Desde la mancomunidad hemos hecho llegar a los ayuntamientos que hagan un bando para hacer un uso responsable del agua, es mejor que todos nos concienciemos”.