El embalse de Vadiello se encuentra muy por debajo de los registros de los últimos años

El embalse de Vadiello no recupera su capacidad hídrica, por lo que Huesca sigue haciendo uso de Valdabra para su sumistro de agua y es que la primavera sigue sin traer suficientes lluvias para aliviar la situación de Vadiello, que se encuentra muy por debajo de los registros de los últimos años.

El concejal del área de Medio Ambiente, Roberto Cacho, ha señalado que el Ayuntamiento todavía no se plantea restricciones, pero ha hecho un llamamiento al consumo responsable. Ha indicado que la ciudad sigue haciendo uso del agua de emergencia para evitar el consumo directo de Vadiello, debido a la pésima situación del embalse que está muy por debajo de la media de los últimos años. En estos momentos, cuenta con 5,40 hectómetros cúbicos, cuando en 2021 en estas mismas fechas superaba los 10 hectómetros cúbicos y el año pasado rondaba los 9.

Si la situación no mejora de aquí a mayo, el Consistorio oscense, que el pasado febrero levantó las restricciones recogidas en el bando emitido el pasado agosto por el alcalde, podría plantearse recuperar algunas de esas medidas. Según Cacho, Huesca ha hecho sus deberes pero la coyuntura no ayuda y Valdabra también está bajando muy rapidamente. “La preocupación es que Valdabra no para de bajar y es que en una semana y poco ha perdido un hectómetro”, ha manifestado el concejal.

El consumo diario de agua en Huesca asciende a 17.000 metros cúbicos, de los que la mayor parte siguen procediendo de Valdabra. El Ayuntamiento insiste en que no hay que bajar la guardia y que hay que hacer un uso responsable del agua. “Hacemos un claro llamamiento a no bajar la guardia y a hacer un uso responsable y eso se notó mucho la vez anterior”. Ha añadido que si hacemos un uso responsable, con las tres potabilizadoras que en este momento tenemos, creo que las medidas a tomar según marque el protocolo serán más flexibles”.