La DPH reivindica el futuro del medio rural y exige para ello infraestructuras y servicios públicos de calidad

La prestación de servicios, como son la sanidad y el transporte de personas, “son más necesarios si cabe en el medio rural, evitan la pérdida de habitantes y el abandono de núcleos de población que juegan un papel muy importante en la conservación del territorio”. Con estas palabras ha defendido el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca la unanimidad lograda este jueves en el pleno de la institución para pedir unos servicios públicos de calidad en el Alto Aragón, “base sobre la que se asienta el futuro de nuestros pueblos”.

En concreto, se han aprobado varias iniciativas que reclamaban el mantenimiento de los Puntos de Atención Continuada y consultorios médicos locales, así como la reapertura de los que se han clausurado en las últimas semanas. “Deben estar abiertos no solo en verano, cuando la población se multiplica en muchos puntos, sino también el resto del año, pues los habitantes de estos núcleos de población tienen el mismo derecho que los de las ciudades a recibir una atención sanitaria de calidad. No olvidemos que este es un derecho fundamental recogido en la Constitución” ha apuntado Miguel Gracia, “aun siendo conscientes de los problemas no tanto económicos como de escasez de sanitarios”. Por eso, ha incidido en la necesidad de buscar soluciones tanto ahora como a futuro, a medio y largo plazo.

De manera institucional, la DPH solicita que en el nuevo mapa concesional del transporte de viajeros por carretera tenga en cuenta las especiales características de la provincia, “y para eso, pedimos que se consensúe con los territorios afectados, escuchando la opinión de quienes mejor conocen las carencias y necesidades de este servicio” tanto desde la Comunidad Autónoma como desde el Gobierno Central, ha añadido el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca. “En un territorio formado en gran parte por pequeños núcleos y caracterizado por la gran dispersión de población, el transporte de viajeros por carretera y ferrocarril ha jugado un papel fundamental, vertebrando nuestro territorio de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

La institución demanda también recuperar el 100% de los trenes que prestaban servicio antes del inicio de la pandemia y mejorar sus frecuencias en la provincia, principalmente en la zona oriental, la más afectada por la restructuración a la que se vio obligada ADIF con los confinamientos de marzo de 2020”. También reclama el inicio de los trámites para crear una línea de cercanías entre Huesca y Zaragoza, así como entre Barbastro, Monzón y Lleida pasando por Binéfar, Tamarite y Almacelles.

Así mismo, la DPH pide cambios normativos o la construcción de una vía de servicio en la A-23 a la altura de Lanave – Nueno para permitir el paso de vehículos agrícolas durante la época de cosecha o, excepcionalmente durante diferentes campañas o labores concretas. Mientras se avanza en una solución, la institución provincial solicita que se amplíen los plazos de circulación de estos vehículos, ya que la limitación al mes de julio resulta escasa y no contempla las labores de mantenimiento.

Inversiones en el sector de la nieve y en la lucha contra el fuego

Tan importante como los servicios son las infraestructuras. En este sentido, todos los grupos políticos han votado a favor de solicitar al Gobierno de Aragón que realice de manera urgente un Plan Estratégico de la Nieve en el que se apoye de manera clara las inversiones vinculadas a la actividad de nieve y hielo, “un sector económico muy importante para toda la zona norte de la provincia”, además de recoger: el impulso y la finalización de los accesos a Cerler por Benasque y Montanuy, en la que tiene que ser la nueva entrada a la estación de esquí a través de Castanesa, la unión de estaciones de Formigal – Candanchú y Astún y la construcción de un telecabina que una Canfranc con Rioseta y desde este punto hasta Candanchú.

Por otra parte, el pleno de la DPH ha vuelto a insistir en la necesidad de que la ganadería extensiva sea reconocida como elemento clave en la prevención de incendios forestales y, por tanto, se cree un Contrato Territorial de Explotación mediante el cual los titulares de estas explotaciones que deseen adherirse reciban una renta fija como compensación por la prestación de servicios medioambientales.

En la propuesta de resolución aprobada al respecto, entre otros aspectos, se insta al ejecutivo autonómico a una revisión urgente de las actuales políticas forestales, que en vez de facilitar la gestión de estos territorios, condicionan sus usos e impiden actuaciones esenciales en la lucha contra el fuego. Y solicita que, en los próximos presupuestos autonómicos, tenga en cuenta las particularidades de las zonas forestales a la hora de invertir en recursos materiales y humanos e impulse las medidas necesarias para garantizar una adecuada gestión forestal, así como en el operativo de prevención y extinción de incendios en estas áreas.

Finalmente se pide el adelanto de este operativo y su dotación con el personal suficiente durante el tiempo que sea necesario.