La DPH pide una reunión sobre plazos y posibles efectos de la judicializacion de la unión de estaciones

La DPH insta al Gobierno de Aragón a la convocatoria de una comisión de seguimiento al objeto de estudiar el cronograma administrativo para realizar el proyecto de unión de las estaciones de Formigal y Astún y para anlizar los posibles efectos de la judicialización del mismo. Se trata del primer punto de la propuesta de resolución que, a iniciativa del PP, ha aprobado por unanimidad la DPH, en la sesión extrordinaria del peno que se ha celebrado este viernes.

Este primer punto se completa con la petición de otra reunión, en este caso al Ministerio, para solicitar información sobre diferentes cuestiones, entre ellas, dudas que pueda haber en referencia a la gestión de fondos europeos, ya que hay previstos 26 millones de euros procedentes de estos fondos para sufragar el proyecto de unión de estaciones.

En la misma resolución, la DPH insta al Gobierno de Aragón a realizar un plan estratégico de inversiones en el sector de la nieve que garantice independientemente de la llegada de fondos o no la modernicación de las estaciones y la puesta en marcha de inafraestructuras y servicios como puedan ser vivienda o movilidad.

El portavoz del PP en la DPH, Gerardo Oliván, ha explicado que el proyecto de unión de estaciones se puede encontrar con los obstáculos del tiempo y de la judicialización del proceso. “Todos somos conocedores de los informes de los técnicos de la DPH, que merecen todo el respeto y credibilidad, y dicen que es casi imposible llegar a los hitos que marca Europa”, que ha recordado “son que a finales del año 24 tiene que estar ejecutado el 50 por ciento y el resto en 2025” y “esto sin contar con el anuncio de la judicialización de todo el procedimiento”.

Un situación que puede llevar a “tres escenarios preocupantes”. Así, ha dicho que “podemos tener un PIGA y una declaración de impacto ambiental favorables y no llegar a esos plazos y que haya que devolver los fondos europeos con intereses; podemos tener también un PIGA y declaración ambiental aprobados y que los plazos se cumplan, pero estar sometidos a posibles sentencias que pueda haber a posteriori y también podemos tener un PIGA y una declaración desfavorable y esto no lo conoceremos hasta finales del año 2023 con lo que corremos el riesgo de perder todos los fondos europeos y no se puedan destinar a otros proyectos”.

Llegado a este punto, ha dicho, se considera necesario que el Gobienro de Aragón, como impulsor de este proyecto de unión de estaciones, garantice y sufrague la posible devolución de fondos y sus intereses.

Por su parte, el presidente de la DPH, Miguel Gracia, ha apuntado que confía en que finalmente todos los puntos se irán aclarando. “Es cierto que se necesita toda una tramitación ambiental y en este momento va en la merma del desarrollo de los trabajos de un anteproyecto y proyecto básico y transformarlo en proyectos de ejecucion de obra, peor que no se pueden iniciar hasta que no haya tenido la tramitación del plan de interés general de Aragón y del Piga”.

En la misma resoución aprobada por unanimidad, se apunta que la DPH no realizará ninguna actuación que no esté avalada por los técnicos de la Diputación, que ha recomendado una prórroga por las dudas en cuanto al cumplimento de los plaozs y repercusiones económicas derivadas e iniciará la licitación de los proyectos de las obras de la unión de estaciones cuando estén aprobados todos los trámites previos y necesarios.

También manifiesta su respaldo al sector de la nieve y apoyo a las obras de modernización de las estaciones de esquí de los valles pirenaicos de la provincia y defiende la unión de estaciones como proyecto estratégico para el altoaragón, aunque no exista la posibilidad de contar con fondos europeos como proyecto necesraio para mantener la economía , el empleo y la competitividad en el sector.

Así, la resolución ha sido aprobada por unanimidad del pleno, con los votos a favor del PSOE, PP y PAR, cuyo portavoz, Joaquín Serrano, ha resaltado la “unanimidad alcanzada en la institución ante un tema clave en la provincia”.