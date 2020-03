La DPH celebra este jueves pleno

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) debatirá este jueves varias propuestas de los grupos políticos que tienen en cuenta la despoblación y atienden al asentamiento de la población en la provinicia altoaragonesa.

La descentración de las instituciones aragonesas, la instalación de equipamiento de radioterapia, la instalación de equipos de viodevigilancia en el medio rural, el plan de restitución de Montearagón y de Almudévar o la creación de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca son algunos de los temas que se debatirán a iniciativa de las formaciones políticas.

El PP insta al Gobierno de Aragón a que en el proyecto de reforma y ampliación de las urgencias y la UCI del Hospital San Jorge se incluya la infraestructura necesaria para la instalación del equipamiento destinado al tratamiento del cáncer por radioterapia y licitar las obras de reforma y construcción del búnker y los servicios sanitarios anejos durante el presente año 2020. Otra de sus propuestas pasa por la realización de un estudio sobre las posibilidades de descentralización de las instituciones de Aragón, además de sus departamentos o cualquier otro órgano que pueda ser susceptible de ser traslada a la provincia.

El PP plantea además que la DPH realice el apoyo técnico con los pequeños ayuntamientos para la mejor adquisición, montaje técnico y mantenimiento de equipos de viodeovigilancia en el medio rural. Finalmente, el PP plantea otras moción para bonificar el impuesto de sucesiones al 99 por ciento para cónyuges, ascendentes y descendientes por línea directa y promover deducciones para el resto de herederos y bonificar el impuesto de donaciones al 99% para cónyuges e hijos.

Por su parte, el grupo de Ciudadanos propone instar al Gobierno de España a incluir en los Presupuestos Generales del Estado el Plan de Restitución de Montearagón, la redacción de este documento para el embalse de Almudévar y partidas para las obras de conducción de regadío para la comarca de la Hoya de Huesca.

El PAR plantea a la DPH defender la creación de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca. Esta propuesta pide a los gobiernos de España y de Aragón recursos para el desarrollo económico y social de la porvncia ante la deosblació y por su carácter estratégico.

PLAN FOMENTO VIVIENDA

A parte de las propuestas de los grupos politicos, la DPH aprobará en pleno el Plan de Fomento de Vivienda, que está dtado con 3 millones de euros. Está destinado a ampliar el parque municipal de viviendas que puedan ser alquiladas por nuevos pobladores como vivienda habitual. Podrán acogerse a él todos los ayuntamientos que no superen los 1.000 habitantes o aquellos que, superando esta cifra, propongan actuaciones en núcleos de población que cumplan esta condición.

Un Plan que suscitará debate, ya que el PP cuestiona tres puntos de las bases del Plan de Fomento de Vivienda en pequeñas poblaciones y es que, según su criterio, los ayuntamientos no cuentan con igualdad de condiciones, ya que las ayudas no se ofertan mediante la figura de competencia competitiva; las bases no clarifican qué es un nuevo poblador y no se recogen las condiciones mínimas para la adjudicación de viviendas por parte de los municipios.