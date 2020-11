La DPH aprueba sin ningún voto en contra los presupuestos para 2021 que alcanzan los 75 millones de euros

El 1 de enero comenzarán a ejecutarse los nuevos presupuestos que alcanzan los 75 millones de euros y que incorporan la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos políticos.

El Partido popular explica que ha dado un voto de confianza al govierno de la DPH con su abstención. El Grupo Popular ve rechazadas enmiendas “esenciales” en el presupuesto de la Institución “en un momento y unas capacidades económicas históricas”.

El grupo popular en la DPH se ha abstenido en la votación de los presupuestos de la Corporación, en lo que considera un voto de confianza al equipo de gobierno. Los populares, no obstante, han lamentado una insuficiente voluntad negociadora del PSOE tras un debate donde han visto rechazadas enmiendas que consideraban esenciales. Las medidas financieras establecidas en España ante la pandemia dotarán a la Corporación provincial de unos recursos económicos sin precedentes que, en palabras de la diputada Celsa Rufas, “el gobierno socialista de la DPH no ha sabido o no ha querido negociar a fondo con el PP, y ha rechazado iniciativas de un interés objetivo para la provincia”.

Todas las enmiendas presentadas por el Grupo Popular tenían como objetivo, precisamente, dotar a los municipios de medios para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19. El PP proponía un plan específico para el turismo de nieve, “sector específico de primer orden para toda la provincia que corre el mayor peligro de su historia”. Las propias estaciones, que han calificado la temporada como prácticamente irrecuperable, reclamaban de las administraciones medidas extraordinarias para garantizar su supervivencia. Entre las iniciativas defendidas para fortaleces el sector turístico, el PP incluía la promoción del Camino de Santiago y un plan director para la Cartuja de las Fuentes. “No eran propuestas menores”, señala Rufas, “porque hay que abordar el turismo provincial como uno de los recursos más sólidas para recuperar la economía cuando sea posible el retorno a la normalidad”.

El PP, en otro orden de cosas, recuperaba proyectos rechazados anteriormente por el PSOE de la DPH que “ahora, con la gran capacidad inversora que se tendrá en 2021, era el momento de contemplar”. Entre esas medidas figuraban los sistemas de videovigilancia para núcleos con menos de 500 habitantes y un Plan de Caminos Rurales imprescindible para la correcta vertebración del territorio”.

Los populares sí han conseguido el apoyo, “claramente insuficiente”, de otras iniciativas, como ayudas para el fomento del teletrabajo municipal, con el objetivo de agilizar la administración de los ayuntamientos y acelerar la burocracia que, en última instancia, afecta a los propios vecinos. También se ha aprobado su propuesta para aumentar el Plan Provincial de Cooperación, que permitirá financiar obras municipales hasta el 100%. El PP ha conseguido el aumento del apoyo a pymes y autónomos, si bien admiten su extrañeza ante el hecho de que sea la DPH quien deba “subvencionar” al Gobierno de Aragón para la aplicación de dichas medidas