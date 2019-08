Disparar el cohete de San Lorenzo es "como el premio gordo de la lotería"

Las dos polícias locales que conforman la Unidad de Protección y atención a la Familia (UPAF), CHus Gabarre y Rosa Cacho, asemejan el disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Lorenzo al premio gordo de la lotería.

Son las dos policías locales encargadas de disparar este año el coehete que anunciará las fiestas patronales de Huesca en honor a San Lorenzo, desde el balcón principal del Ayuntamiento el día 9 de agosto a las 12,00 horas. “Es algo que no te esperas nunca que te ocurra, nunca me ha tocado la lotería, pero lo asemejo a ello, algo que no te esperas y te toca, si duda este es el premio gordo”, ha dicho Chus Gabarre.

Chus Gabarre y Rosa Cacho son oscenses, por lo que el acto de disparar el cohete de las fiestas les llena de “orgullo. Han asegurado sentirse “contentas, sobrepasadas e ilusionadas” y han asegurado que para el gran momento, se vestirán de gala. “Vamos a ir con el traje de gala como los mandos, con camisa banca, gorra y pañoleta verde”.

Ambas han deseado unas felices fiestas y han apelado a la responsabilidad y al civismo. Este será un San Lorenzo “especial” para ellas, ya que todos los años les toca trabajar para velar por la seguridad y aunque en esta ocasión también tendrán que trabajar será con la “ilusión” de haber visibilizado el trabajo que realizan y su reconocimiento público.

En cuestión de violencia de género, su papel de acompañamiento es fundamental. Rosa Cacho ha explicado que “en violencia de género, nuestro trabajo es de detección, prevención y asesoramiento”, y “si alguna mujer acude al cuartel activamos el protocolo, se le acompaña a comisaría, a hacerse la revisión y, si es necesario, se acompaña al juzgado y a todas las gestiones a realizar”.

Además, “también trabajamos en el tema de protección y atención a menores, a personas mayores que viven solas, damos charlas en colegios de educación vial o de la ordenanza de convivencia, entre otros”.