La Diócesis de Huesca espera que el Ayuntamiento limpie las pintadas de las paredes de la Catedral

La Diócesis de Huesca continúa a la espera de que el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento proceda al borrado de las pintadas que se realizaron el pasado mes de febrero en las paredes de la Catedral.

Se trata, en su mayoría, de pequeñas pero abundantes pintadas en las paredes de la Catedral de Huesca. El responsable de Patrimonio de la Diócesis de Huesca, José María Nasarre, ha explicado que hay una pintada de gran tamaño en la pared que da a la calle Palacio y el resto son menores y se encuentran en el entorno a la puerta de acceso habitual de entrada al templo, en la Plaza de la Catedral.

Nasarre ha hablado de “agresión al patrimonio histórico artístico”. En este punto, ha añadido que “es el monumento más importante de la ciudad y es una falta de respeto a las señas de identidad de la ciudad, a sus raíces no sólo religiosas también culturales y desdice de una sociedad culta y civilizada”.

Estas pintadas se realizaron en el mes de febrero y la Diócesis de Huesca se puso en contacto con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la ciudad y se decidió que serían retiradas el 15 de marzo, pero el Estado de Alarma a causa de la pandemia por coronavirius impidió la actuación. Desde entonces, la Diócesis está a la espera de que el Ayuntamiento proceda a su limpeza.

Nasarre ha dicho que “lo cierto es que a veces las instituciones ponen ciertos reparos, porque no es lo mismo borrar una pintada en una pared que contenga pintura mural, que entonces sí que hacen falta expertos, que en un muro, concretamente en una piedra sillar que es contemporánea, porque se trata de una zona que fue restaurada no hace mucho, que no se neceita de expertos”.