La DGT habilita una APP

Suspendidos los plazos administrativos a causa del Estado de Alarma, por la crisis sanitaria del Coroavirus, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha habilitado una aplicación para teléfonos móviles, que permite la realización de determinados trámites.

La jefa provincial de Tráfico en Huesca, Margarita Padial, ha apuntado la importancia de esta APP, que se puede descargar en móvil. “Se ha habilitado una APP para el móvil que se llama Mi DGT que permite la realización de muchos trámites, permite tener el carnet de conducir en el móvil” y “supone un ayuda en estos momentos y una posibilidad de realizar a través de la aplicación los trámites que de momento están habilitados”.

Además ha dado a conocer algunos de los trámites, gestiones o actuaciones que al verse suspendidos los plazos administrativos no pueden llevarse a cabo, como es el caso de la realización de la ITV. La renovación del permiso de conducir queda aplazado y se podrá circular, siempre y cuando el viaje esté justificado, aún con el permiso que haya caducado estos días. Al respecto ha apuntado que “se parte de la base de que no se puede realizar ningún desplazamiento sino son los motivos del Real Decreto y si no tengo más remedio que viajar y si el permiso se me ha caducado estos días puedo conducir”.

Ha añadido que “una vez que se recupera la situación y se levante el Estado de Alarma se podrá iniciar la renovación del permiso de conducir”.

Otros trámites, como la matriculación de vehículos podrá realizarse vía telemáticas.”Los gestores a través de la tramitación telemática podrán realizar la matriculación de un vehículo e incluso tienen la posibilidad de expedir un permiso de circulación”, según ha señalado la jefa provinvial de Tráfico en Huesca.