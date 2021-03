El PP detecta “escasa sensibilidad” de Luis Felipe ante los problemas medioambientales del Perpetuo Socorro

El PP ha advertido “un nivel muy escaso de sensibilidad” del gobierno de Luis Felipe ante las reivindicaciones medioambientales del Perpetuo Socorro. Así quedó de manifiesto, afirman los populares, en la última comisión del Área correspondiente, donde trasladaron quejas vecinales sobre determinados problemas en el barrio. A juicio del PP, quedó de manifiesto un alto nivel de desconocimiento en el gobierno municipal sobre las situaciones reales que atraviesan los vecinos.

La Asociación de Vecinos trasladó a los populares su preocupación por el estado del parque Joaquín Roig y sugirió cambios para conseguir espacios diáfanos que impidieran casos de inseguridad ciudadana. El objetivo era impedir que los setos sirvieran de tapadera para “fechorías y trapicheos”. Los populares, a su vez, comunicaron esa reivindicación a los responsables de Medio Ambiente, y en particular a su presidente, el socialista Roberto Cacho. La gestión sólo obtuvo la negativa a arrancar los setos, a pesar de que los vecinos y el Partido Popular solicitaban solo el saneamiento de la zona y en modo alguno medidas más drásticas.

Los vecinos están molestos, además, por el proyecto de instalar en el parque un pipicán, algo que no se ha estudiado en profundidad con la propia Asociación. Los populares, por otra parte, reclamaron más diligencia en el cumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno de Luis Felipe, como la pérgola de entrada al colegio Pío XII, que se remonta a 2019 sin que se hayan producido avances. El PP afirma también que no detectó un interés suficiente para solucionar los problemas que los chopos en la calle Valencia. Sus raíces no solo han levantado el acerado sino que se han introducido en los patios de las viviendas.

El grupo municipal popular considera la posibilidad de que el propio Luis Felipe programa algún golpe de efecto tras quedar constancia en las actas municipales de las denuncias del barrio. “De ser así —afirman fuentes populares— cualquier iniciativa será bien recibida, por más que tenga una intención propagandística. Luis Felipe, que solo acierta cuando rectifica, debe prestar más atención al Perpetuo Socorro”.