Desde 2019 han fallecido 29 personas en Aragón por no usar el cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfico está promoviendo una campaña de divulgación en medios sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, en un momento en el que los indicadores están mostrando un menor uso del mismo. La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, ha destacado la importancia de no bajar la guardia para reducir al máximo la siniestralidad. “El cinturón de seguridad es una herramienta que se ha demostrado eficaz a la hora de evitar muertes y lesiones, por lo que no se puede retroceder en su uso, sobre todo tras comprobar que un buen número de aragoneses han fallecido por no llevarlo puesto en el momento del accidente”, ha destacado.

“El objetivo de la campaña es concienciar a los conductores en la comunidad de que no prescindan nunca del cinturón, ni en los asientos traseros del coche, ni en los trayectos cortos cuando es más habitual desatender esta y otras medidas de seguridad, como son también los elementos de seguridad para los más pequeños”, reitera. “Pensábamos que estos consejos eran cosa del pasado, pero la realidad nos demuestra que estamos bajando la guardia”.

En 2020, con datos de accidentes ocurridos en vías interurbanas en toda España, el porcentaje de fallecidos en turismo y furgoneta que no hacía uso de dicho dispositivo de seguridad se incrementó del 22% al 26%. Un aumento que también se puso de manifiesto en la última campaña de vigilancia del uso del cinturón que la DGT llevó a cabo entre el 8 y el 14 de marzo y en la que la cifra de los conductores que no lo llevaban puesto aumentó un 7%, respecto a la misma campaña que se realizó el año pasado.

En Aragón, desde 2019 han fallecido 29 personas, tanto en vías urbanas como interurbanas, por no hacer un uso correcto de los sistemas de sujeción. Ese mismo año, en las provincias de Zaragoza como de Huesca se notificaron 8 fallecidos en cada una.

En Teruel la cifra se redujo a 2 personas. El 2020, a pesar de ser un año marcado por la pandemia, en la provincia de Zaragoza murieron 7 personas por no hacer uso del cinturón y 4 en Huesca.

El número de personas heridas hospitalizadas por no llevar el cinturón en la comunidad, tanto en vías urbanas como en la red de carreteras convencional, asciende a 171 desde 2019, una cifra a la que es necesario sumar dos menores ingresados por no usar sistemas de retención infantil en el momento del accidente. Con esta campaña, la DGT tiene como objetivo afianzar la idea de que el uso de las sujeciones obligatorias es el mejor seguro de vida cuando se viaja en coche.

Para ello, la DGT recupera un anuncio que emitió en televisión en el año 1973 y en el que se decía: “por su seguridad use el cinturón de seguridad”; un mensaje que no es cosa del pasado, pues después de casi 50 años Tráfico tiene que seguir insistiendo en la importancia de su uso porque en pleno siglo XXI, 1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico no lo llevaba puesto en el momento del siniestro.

Con esta campaña, Tráfico quiere recordar la importancia de no bajar la guardia en estos desplazamientos cortos, comenzando con la obligación de ponerse el cinturón de seguridad y continuando con la adopción del resto de comportamientos correctos y respetuosos en la carretera. Desde 2019 han denunciado a 8.207 aragoneses por no respetar estar normas.

Según los últimos datos disponibles, en la provincia de Zaragoza en 2019 se cursaron 1.963 denuncias por infracciones por no usar el cinturón de seguridad, así como 194 por no usar sistemas de retención infantil (SRI) adecuados. En el 2020 fueron 885 por no llevar el cinturón y 64 por no disponer de SRI.

En Huesca en 2019 se tramitaron 1748 sanciones por no hacer uso del cinturón de seguridad y 101 por no usar los SR. En 2020 fueron 1132 por no hacer uso del cinturón de seguridad y otras 68 no utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Y en lo que llevamos del 2021 ya se han puesto 234 denuncias por cinturón y otras 22 por los SRI. En Teruel las denuncias por no llevar cinturón de seguridad en el 2019 fueron 977. En el 2020, a causa de la pandemia, se redujeron a 681.