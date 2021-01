El PP denuncia la situación ‘límite’ del CDAN

El PP en el Ayuntamiento de Huesca ha denunciado la situación “límite” que ha alcanzado el CDAN en un proceso que, a juicio de los populares, ponen en riesgo severo la continuidad del proyecto museístico. Entre las incidencias detectadas en las últimas semanas cabe destacar heladas en las tuberías y la caída de placas del techo sobre uno de los aseos.

Los problemas alcanzan al propio personal de la instalación, cuyas nóminas acumulan retrasos “ante la desidia del Gobierno de Aragón”. A fecha de hoy, el Gobierno de Aragón, una de las instituciones participantes en el Patronato de la Fundación Beulas, no ha ingresado la aportación comprometida para el año 2020. De ello depende el salario de los trabajadores, que sufren ahora la tercera interrupción de su remuneración desde que el actual Patronato se hizo cargo de la administración del Museo, según apunta el PP.

Además, la “pésima gestión” de los fondos durante el último año de la anterior legislatura ha llevado al Museo a un endeudamiento cuya consecuencia directa ha supuesto la cancelación de todas las temporadas expositivas después del 2019.

De los datos aportados por las últimas revisiones técnicas se extraen dos conclusiones expresamente señaladas por los profesionales. La totalidad de los parámetros analizados se califican como “mejorable/deficiente” en todos los espacios de atención al público. En las zonas de administración, las mediciones registran hasta 10º por debajo del límite que establece la legislación.

Como ya denunció el PP, en el interior del museo se registraron en verano temperaturas de hasta 35º; ahora, se han llegado a registrar solo 5º, lo que ha provocado la baja de una de las trabajadoras. No se descarta, además, que la extrema oscilación de las temperaturas pueda haber contribuido al posible deterioro del fondo artístico del CDAN.

La situación, que resulta “extrema” para la concejal popular Teruca Morena, representante del PP municipal en el Patronato, “es un episodio más, y especialmente significativo, del deterioro inducido que se somete al CDAN. No son circunstancias sobrevenidas sino un paso más en el proceso de abandono que está sufriendo la instalación”.

Para Moreno, “la actitud del Gobierno de Aragón, está llevando al CDAN a un punto de no retorno. Es evidente que la suma de episodios tiene una finalidad deliberada, que no es otra que el fin del proyecto museístico. Si no hay una reacción inmediata de los gestores del Patronato, no habrá vuelta atrás”.

Moreno señala también al Ayuntamiento de Huesca, al que censura su “complicidad”. El Ayuntamiento, actual propietario de la finca del matrimonio Beulas Sarrate, “observa impasible tanto despropósito e inacción hacía el Museo mejor valorado de Aragón por el Observatorio de la Cultura en el 2019. Es tal, la desidia hacia el Museo, que en el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento para el 2021, la aportación municipal baja un 10%”, subraya Teruca Moreno. La concejal popular señala a ambas instituciones como las máximas responsables de la “imparable degradación” del CDAN.