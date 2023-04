El PP denuncia que el alcalde Luis Felipe les oculta los informes policiales sobre el carril bici.

Luis Felipe continúa sin dar respuesta a la solicitud formal del Grupo Popular del Ayuntamiento en la que se instaba a su acceso a la totalidad del expediente del carril bici, con el añadido expreso de todos los informes de la Policía Local al respecto previos a su ejecución. Igualmente, se matizaba que, en el caso de no existir tales informes, el cuerpo policial oscense debía redactar uno, con carácter inmediato, que recogiera las afecciones y problemas detectados en el trazado del carril bici. La solicitud se registró el pasado 21 de febrero y, hasta la fecha, Luis Felipe sigue sin facilitar esa información a los populares.

El PP municipal, no obstante, da por hecho la existencia de esos informes. En palabras de la portavoz municipal, Gemma Allué, “si Luis Felipe no ordenó a la Policía Local un estudio previo sobre el impacto del carril bici, cometió una dejación de funciones que se suma al sinsentido y la improvisación de la que ha hecho gala”. Los populares consideran más probable que el alcalde socialista esté ocultando deliberadamente tanto los estudios previos policiales como el registro de incidencias y errores que los agentes hayan detectado tras su puesta en funcionamiento. “Por acción o inacción, la irresponsabilidad de Luis Felipe no admite excusa”, argumenta Allué. La portavoz continúa afirmando que “si el alcalde no consultó a la policía cómo afectaría a los vecinos el carril bici, omitió un deber fundamental. Si lo hizo y esconde sus conclusiones, está ocultando una información esencial que podría traerle grandes consecuencias políticas. El alcalde, en todo caso, tampoco ha ordenado ahora la redacción de ese informe, como se indicaba en la solicitud registrada”. Para el Grupo Municipal “es evidente que Luis Felipe necesita zanjar la polémica del carril bici en un intento desesperado de que no afecte a su campaña para la reelección.