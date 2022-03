El PP denuncia la “irresponsable” gestión municipal en los cauces de participación ciudadana

El PP denuncia la “irresponsable” y “desafortunada” gestión de los cauces de participación ciudadana por parte del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Huesca. Así lo ha trasladado la portavoz del PP en el Consistorio oscense, Gemma Allué, quien ha asegurado que el partido al que representa ha sido testigo del “divorcio” del alcalde, Luis Felipe, con sus vecinos, ya que la participación ciudadana desde el inicio de su mandato “ha sido prácticamente nula”.

Así se refleja, entiende la portavoz, “en las quejas de las asociaciones vecinales y de otros colectivos, porque sus iniciativas y su volutad de participación en las decisiones nmunicipales se ha visto mermada”.

En este punto, Alllué se ha referido a los distintos cauces de participación y foros municipales, como los consejos de participación y los consejos sectoriales de desarrollo, turismo o movilidad. “El consejo asesor de deportes no se reúne desde mayo del 2021; el consejo sectorial de medioambiente desde noviembre de 2021 y la mesa del clima desde junio del pasado año; el consejo de participación y autonomía personal no se reúne desde noviembre del año pasado y la ponencia de movilidad no se reúne desde septiembre del 2021 y el consejo sectorial de cultura no se ha reunido nunca”.

Además, ha lamentado que la única vía de enlace entre el Ayuntamiento y la ciudadanía es una pestaña en la web municipal.

Por otra parte, Allué ha apuntado que espera que la iniciativa Huesca100, impulsada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, no trate de suplir la participación ciudadana práticamente inexistente durante estos años de mandato de Luis Felie en el Ayuuntamiento de Huesca.