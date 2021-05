El delegado de Cemsatse cree que en un futuro próximo dejarán de ser obligatorias las mascarillas en exterior

El delegado del sindicato médico Cemsatse apela a la responsabilidad y a la prudencia y estima que en un futuro próximo deje de ser obligatorio el uso de mascarillas en los espacios exteriores abiertos.

Ramón Boria considera que el uso de mascarillas en interiores será necesario todavía durante un tiempo más, mientras que en exteriores es probable que en un futuro próximo ya no sea obligatorio, por ello ha apelado a la responsabilidad. “La mascarilla en interiores o en lugares de transporte, entre otros,va a ser necesaria todavía porque la inmunidad no se va a lograr en mucho tiempo, pero en un futuro relativamente próximo, la mascarilla en la calle o en espacios abiertos no sería descabellado que deje de ser obligatorio tal y como van evolucionando los datos, pero hay que ser muy prudentes”.

Para dejar de ser obligatorio el uso de mascarilla en interiores es necesario que el proceso de vacunación avance. Así, ha manifestado que “yo veo muy lejano que se pueda retirar la mascarilla, porque para eso es necesario que el proceso de vacunación continúe y llegue a un amplio porcentaje de la población” y “tal vez a finales de verano se pueda ir desescalando poco a poco y volviendo a la normalidad, pero eso lo tienen que decir las autoridades sanitarias y hacerlo de la forma más prudente posible”.