El PP defiende que todas las instituciones salgan en defensa del turismo provincial

El Grupo Popular en la DPH quiere que la Corporación provincial encabece un frente institucional en defensa del sector turístico en el Alto Aragón. De acuerdo con informaciones recabadas en el PP entre profesionales de hostelería y provincia, las zonas no afectadas por el brote en las comarcas cinqueñas y La Litera están sufriendo las consecuencias de una información que parte de touroperadores y medios de comunicación nacionales, que no matizan ni sitúan en contexto los brotes de la COVID-19.

Por otra parte, señalan los populares, los medios de comunicación de ámbito nacional no subrayan con suficiente eficacia que el brote se localiza en una zona muy determinada y no afecta a otros destinos turísticos. El presidente del PP de Huesca, José Antonio Lagüens explica que esta situación se "circunscribía a unas comarcas muy concretas y no tienen nada que ver con el resto de la provincia de Huesca y esto para nosotros es capital que todos los medios de comunicación os hagáis eco, también a nivel nacional, para no perjudicar la reincorporación todo el personal, trabajadores y actividad económica que intenta reflotar los hosteleros y todo el sector turístico que tiene un gran potencial y es un PIB importante dentro de la provincia"

El PP defiende que la iniciativa no se limite a la DPH. La Corporación, de acuerdo con la propuesta popular, debería ponerse en contacto con todas las administraciones y colectivos implicados para dotar a la medida de la máxima carga institucional. Lagüens explica que "queremos que el acuerdo se haga extensivo a Cortes de Aragón y Parlamento nacional también porque queremos que sea unanimidad de todos, del tejido político y también conómico y social para que tengamos en cuenta que estamos en una situación muy frágil y complicada de la que tenemos que salir y necesitamos el apoyo, la colaboración y la complicidad de todos"