Defensa a los establecimientos de ocio nocturno de Huesca

La gerente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca, Silvia Fernández, asegura que los establecimientos de ocio nocturno de la ciudad de Huesca cumplen con todos los requisitos sanitarios y que el problema se encuentra en el ocio nocturno no reglado y no regulado.

“Los establecimientos de ocio nocturno de la ciudad de Huesca llevan cinco meses cerrados y tan sólo 2 ó 3 locales pudieron abrir durante las dos semanas” en las que se decretó la nueva normalidad. En estos términos se ha expresado la gerente de la asociación, Silvia Fernández, toda vez que el Gobierno de Aragón haya ordenado el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas.

Fernández ha defendido que “estas empresas dan trabajo a muchas familias de Huesca” y no entiende por qué “a este sector se le ha puesto el estigma de que son los propagadores del COVID”, caundo “el problema está en el ocio nocturno no reglado y no regulado”, porque estas empresas cumplen con los requisitos sanitarios. “Estas son empresas que cumplen con todos y cada uno de los requerimientos que se han hecho desde Sanidad, se han aplicado los protocolos, se han formado, han hecho inversiones para mantener distancias en el interior, para cumplir con los aforos permitidos”.

La Asociación entiende que se les debería dar una tabla de salvación. Así, Fernández ha recordado que “se había analizado la posibilidad de que estos establecimientos pudieran tener terraza, pero una contra óden impidió que aquellos establecimientos que no tuvieran doble licencia pudieran abrir”, y “creo que se debería hacer una excepción y aclarar esos términos jurídicos que nos generan tanto caos y que están impidiendo que las empresas de ocio nocturno puedan realizar una actividad de café bar como cualquier otra y en las mismas condiciones, porque están preparados, y la diferencia es la música”.