El Cuponazo de la ONCE deja en HUESCA un premio de 25.000 euros

El cuponazo de la ONCE ha dejado en HUESCA un premio de 25.000 euros en el sorteo del viernes 26 de junio.

El vendedor de la ONCE José Luis Gracia Cordero es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a la provincia de HUESCA desde su ruta de venta por Gurrea de Gállego y Tardienta, con el cuponazo del viernes premiado con 25.000 euros y vendido por TPV. Con el Terminal Punto de Venta el cliente puede elegir el número deseado: fechas importantes, cifras emblemáticas, números preferidos….

El Cuponazo de la ONCE ofrece, por 3 euros, 1 premio de 9 millones de euros a las 5 cifras y serie, 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras, 6 premios de 100 mil euros a las 5 cifras y serie de a 2ª a la 7ª extracción. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 2 euros más, de jugar al XXL en cuyo caso los premios ascienden a 15 millones a las 5 cifras y serie, 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras, 6 premios de 200 mil euros a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 7ª extracción. Además, obtienen premios de diferente cuantía las terminaciones de 4, 3 y 2 cifras, así como reintegros a la última cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por cerca de 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.