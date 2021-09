El cupón de la ONCE homenajea al personal del Hospital Universitario San Jorge de Huesca

El cupón de la ONCE del jueves, 9 de septiembre, está dedicado al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, dentro de la serie ‘Tú eres importante’ con la que rinde homenaje a quienes trabajan en los centros hospitalarios. Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de este hospital.

Raquel Pérez Valcárcel, Delegada Territorial de la ONCE, e Iñigo Royo Crespo, Director del Hospital Universitario San Jorge, acompañados por el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal Alonso y la Vicepresidenta del Consejo Territorial, Ruth Quintana Sañudo, han presentado este cupón en el salón de actos del Hospital.

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca es el principal centro sanitario de la ciudad. Su denominación se debe a su ubicación, a los pies del cerro y ermita de San Jorge. Su arquitecto es Fernando García Mercadal, y fue inaugurado oficialmente en 1967 con el nombre de ‘Residencia Sanitaria San Jorge’. Cuenta con cerca de 250 camas, y más de 1.000 trabajadores en plantilla. En 1990 el hospital se acoge al Plan del Insalud para adecuación de hospitales de más de 25 años. Con el traspaso a las Comunidades autónomas españolas de las competencias en materia de asistencia sanitaria durante las décadas de 1990 y 2000, el centro y sus recursos fueron transferidos a la administración de la comunidad autónoma de Aragón y pasaron a integrar el Servicio Aragonés de Salud.

A día de hoy está inmerso en un proceso de restructuración funcional apoyado en la base de la innovación y la humanización. ‘Tú eres importante’ es una serie de cupones que muestra los hospitales de referencia de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas. El objetivo es difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios para mejorar la salud de millones de personas, especialmente en estos momentos de lucha contra el Covid-19.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.