Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Huesca un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Huesca, en el sorteo del domingo, 20 de diciembre.

La vendedora de la ONCE Montserrat Egea es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Huesca con ese cupón agraciado. Montserrat no tiene un punto de venta fijo, y reparte la suerte por varias localidades de Los Monegros: Salillas, Sariñena, Peralta de Alcolea o San Juan de Flumen.

Tras conocer la noticia Montserrat se ha mostrado muy feliz “por repartir un buen premio a algún cliente habitual, y más en estos momentos tan complicados con la pandemia”.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la web de Juegos ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.

A las puertas de la Navidad y en un año tan complicado como hemos vivido este 2020, la suerte ha sonreído a un/una afortunada de la comarca de los Monegros de Huesca