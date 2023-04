"No cuesta nada ayudar X2”

Cáritas Diocesana de Huesca se suma a la iniciativa de sensibilización lanzada por Cáritas Española con motivo del inicio de la campaña de la Declaración de la Renta 2022, que comienza mañana, 11 de abril.

Con el lema “No cuesta nada ayudar X 2”, la entidad social anima a todas las personas contribuyentes a marcar la “X” en las dos casillas solidarias de la asignación tributaria: la destinada a la “Iglesia Católica” y la de Actividades de “Interés Social”. Al marcar ambas casillas (Iglesia y Fines Sociales) se apoya gran parte del trabajo que desarrolla Cáritas Diocesana de Huesca. Desde la entidad se acompaña y atiende a unas 3.000 personas en situación de pobreza y exclusión sociolaboral. Gracias a este sencillo, pero valioso gesto la entidad ha recibido alrededor de 340.600 euros, procedentes de la convocatoria de subvenciones del IRPF de este año. Por ello, el objetivo de esta campaña es poder seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Con un gesto tan sencillo como marcar una “x”, se puede multiplicar el compromiso de la solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales. Una acción que no supone un gasto complementario, ni implica que se vaya a devolver menos en su declaración.

En el año 2022, casi cinco millones de personas marcaron ambas casillas, sin embargo, esta cifra solo supone el 22% de las personas contribuyentes. La pasada primavera el 54% de las personas contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la renta, superando los 11 millones y medio de personas. A pesar de ello, hay un 46% de personas que todavía no la marcan. Y es que muchas desconocen que pueden escoger ambas opciones de forma simultánea. Si lo hacen, estarán colaborando, a la vez y sin coste añadido, con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para financiar parte de su labor solidaria. De esta manera, duplican su compromiso solidario con las personas que más lo necesitan. Por otra parte, en caso de no marcar una casilla o ambas, Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado, lo que no garantiza que tenga un destino solidario.

Desde Cáritas Huesca destacan que todavía existe un enorme margen de crecimiento. Asimismo, animan a participar y difundir esta información entre todas las personas contribuyentes para que marquen en su declaración de la renta las dos casillas de asignación tributaria. Porque “no cuesta nada ayudar X2”. COLABORA La entidad recuerda que existen muchos caminos para colaborar con Cáritas Huesca, además del ya indicado: haciéndose socio o socia con la aportación económica que se considere (llamando al 974 223 179 o en caritashuesca.org); haciendo un donativo en la sede (Ricafort, 5), en alguna de las cuentas bancarias de la entidad o a través de bizum con el número 05832. Asimismo, se puede ayudar formando parte de su voluntariado, comprando en las tiendas de Moda re-, Trobada Muebles o Comercio Justo y depositando ropa en los contenedores rojos. Incluso se puede disponer en el testamento, en forma de herencia o legado, la entrega de determinados bienes o efectivo a favor de Cáritas Huesca. También el tejido empresarial de la ciudad puede aportar su granito de arena convirtiéndose en empresas solidarias.