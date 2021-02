Cuenta atrás en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón para la recepción de los bienes

Un contingente de Aragón, entre el que se encuentran representantes de la Diócesis de Barbastro-Monzón y del Gobierno de Aragón, está desde esta mañana en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón a la espera de que la Generalitat cumpla con la sentencia y el mandato judicial y entregue los 111 bienes conservados en el Museo de Lérida. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro dictó ya en 2019 que estas obras de arte en posesión de Cataluña eran propiedad aragonesa y emitió un auto de ejecución provisional el pasado 17 de diciembre en el que fijaba que el retorno de los bienes a Aragón debía de producirse antes de hoy, 15 de febrero. Señalaba asimismo que contra el auto no cabía interponer recurso alguno y que, en el caso de no cumplirse con este plazo, se establecerían “multas coercitivas y mensuales, además de responsabilidades penales”.



Coincidiendo con esta fecha, el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, se han reunido hoy en el Museo, donde han podido comprobar el operativo preparado para recibir las 111 obras de 44 parroquias aragonesas, y los espacios preparados para su posterior exhibición. En este sentido, Felipe Faci ha recordado que el Gobierno de Aragón invirtió 10 millones de euros en este espacio para que los bienes retornados tuvieran un espacio “digno y totalmente equipado para mostrar a toda la ciudadanía estas obras de arte desde el primer día”.



Faci ha manifestado que, a pesar de su valor patrimonial, las 111 piezas tienen también “gran valor sentimental” y ha mantenido su compromiso con la conservación, el mantenimiento y la protección de todo el patrimonio de la Comunidad.



Por su parte, el obispo Ángel Pérez ha calificado el día de “histórico” y ha tenido un recuerdo para todas las personas que han trabajado en los últimos 25 años por este fin, así como para las 44 parroquias aragonesas propietarios de los bienes que tiene que devolver Lérida hoy.



El consejero, junto al obispo, ha podido comprobar cómo el Museo se encuentra en perfectas condiciones para este esperado retorno, que debe producirse hoy según consta en las decisiones judiciales que sucesivamente han ido dando la razón a las aspiraciones aragonesas.



La Diócesis de Barbastro-Monzón ha sido el principal demandante en esta causa, y el Gobierno de Aragón ha actuado como coadyuvante. En este sentido, el consejero Felipe Faci ha vuelto a reiterar al obispo la colaboración del Gobierno en todo lo que precisen y ha recordado la reciente reunión con el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, quien ofreció a la Diócesis su ayuda en todos los requerimientos del Obispado, tanto para prestar asesoramiento técnico para su instalación en el museo, e incluso la restauración de aquellas obras que lo necesiten, como en el apartado judicial.



Algunos de los 111 bienes que deben volver hoy son los frontales de altar de Sant Hilari de Buira y de San Vicente Treserra; la Virgen María con el Niño de Zaidín; varias pieas litúrgicas de Roda de Isábena; el retablo de Santaliestra, el cuenco de Benavente, o los retablos de Binaced y de Algayóm.



El precedente de Sijena



Esta causa no es la primera en la que los tribunales fallan a favor de las aspiraciones de la Comunidad en el caso del retorno de bienes artísticos y patrimoniales de propiedad aragonesa que se encontraban en territorio catalán. En el Monasterio de Sijena se exponen ya desde 2017 las 95 obras retornadas desde el MNAC y el Museo de Lérida y que la justicia consideró que debían volver a su lugar de origen.



Precisamente, el pasado viernes volvieron a retomarse las visitas a esta exhibición, situada en los antiguos dormitorios del Real Monasterio, tras las obras llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón para restaurar la capilla de la Inmaculada, que ha supuesto una inversión de 255.000 euros, y el cierre obligado por la pandemia sanitaria.



El Gobierno de Aragón y la entidad propietaria del Monasterio de Sijena –la Orden de Malta– recientemente firmaron el convenio de colaboración entre ambas instituciones, que permitirá continuar con la exhibición de las piezas recuperadas de Cataluña en su lugar de origen. Desde la pasada semana han vuelto a abrir las zonas expositivas situadas en los antiguos dormitorios y la sala capitular. Los horarios y días de visitas se establecen los viernes y sábados, en horario de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00; mientras los domingos se podrán contemplar entre las 12.00 y las 14.30 y entre las 16.00 y las 20.00 por la tarde.



En el caso de Sijena, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo falló a favor de los intereses aragoneses y reconoció la propiedad aragonesa de los bienes que fueron recuperados del MNAC de Barcelona y del Museo de Lérida, declarando la nulidad de las ventas de objetos artísticos procedentes del Monasterio de Sijena a la Generalitat de Cataluña y al Museu Nacional.